Assegno di cura di 200 euro al mese, come averlo e come richiederlo

In molti hanno parlato di un Bonus di 200 euro al mese, ma, in realtà, di tratta di una misura che si chiama “assegno di cura”. Spetta ai nuclei familiari al cui interno c’è un anziano o un invalido non autosufficiente. Serve proprio a sostenere la famiglia che decide di tenere il soggetto all’interno del nucleo e non portarlo in una RSA.

Va specificato subito, però, che non si tratta di una misura a livello statale anche se sono molte le Regioni che hanno introdotto delle agevolazioni in tal senso. Dunque, vediamo in quale Regione spetta e come fare per avere l’assegno di cura di 200 euro al mese.

Le agevolazioni regionali sono molteplici

Anche se in questo articolo ci soffermeremo in modo particolare sull’assegno di cura di 200 euro al mese, prima è doveroso sottolineare, però, che le iniziative regionali sono molte. Quindi, consigliamo a tutti coloro che hanno in casa una persona non autosufficiente di informarsi presso gli uffici preposti. In questo modo è possibile capire cosa ha stanziato la Regione di residenza in questi casi.

In alcune Regioni, ad esempio, c’è la possibilità di avere assistenza domiciliare gratuita, in altre ci sono sussidi economici per la famiglia. Proprio per questo motivo bisogna capire cosa è previsto nel posto specifico in cui si vive.

Assegno di cura di 200 euro al mese, dove?

L’assegno di cura di 2.400 euro l’anno come misura temporanea per le famiglie che si prendono cura di soggetti non autosufficienti per ora è previsto nella regione Marche. Gli aventi diritto potranno essere individuati attraverso una graduatoria e solo i primi 200 riceveranno il beneficio.

Per poterlo ricevere è richiesto l’essere residente e avere nel nucleo familiare un soggetto con età superiore ai 65 anni che si trova in stato di non autosufficienza. Serve, quindi, il riconoscimento dell’invalidità totale e dell’indennità di accompagnamento per averne diritto. Il Bonus in questione, in ogni caso, sarà erogato solo a partire dal 1 gennaio e per tutto il prossimo anno.

A chi si richiede?

La scadenza ultima per poter richiedere l’assegno di cura delle Marche è fissata al 15 novembre ed è prevista solo per chi risiede nel territorio dell’ATS 14. A richiederlo, quindi, possono essere solo coloro che vivono in uno dei seguenti Comuni:

Montefano;

Civitanova Marche;

Montelupone;

Montecosaro;

Monte San Giusto;

Porto Recanati;

Morovalle;

Recanati;

Potenza Picena.

A richiedere il beneficio può essere sia il soggetto non autosufficiente che il suo caregiver. In ogni caso il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore ai 20.000 euro.

Procedura di richiesta

Per richiedere l’assegno di cura è necessario essere in possesso di SPID o CIE ed accedere all’area “Servizi e Interventi Sociali” del sito ambitosociale14.it. In questa sezione, poi, sarà necessario selezionare i servizi per gli over 65 e, di seguito, la dicitura “Assegno di Cura”.

Nella compilazione della domanda si dovrà inserire anche una copia dell’ISEE familiare e una copia del verbale rilasciato dalla Commissione medica per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Ovviamente, il beneficio si somma agli eventuali sussidi già percepiti dall’invalido non autosufficiente come l’indennità di accompagnamento.