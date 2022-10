Cancro ricco fortunato ad Halloween assieme ad altri 2 baciati dalla sorte

Se ne sta andando anche ottobre ed ecco arrivare la festa di Halloween. Vedremo sicuramente i nostri bambini nuovamente protagonisti delle festine mascherate, dopo gli ultimi anni in sordina. Ma attenzione che questa festa piace molto anche ai ragazzi e agli adulti, e spesso viene colta l’occasione per ritrovarsi assieme e condividere magari una cena in compagnia. Cucinando anche qualcosa a tema per l’occasione. Halloween segna anche una specie di spartiacque tra l’autunno e l’inverno, complice anche il cambio dell’ora che porta le giornate a diventare buie prima. Attenzione che nelle prossime ore, proprio alla vigilia del ponte, potrebbe ritrovarsi grande protagonista dell’oroscopo il Cancro. Non da solo, ma assieme ad altri due segni fortunati, letteralmente baciati in fronte dalla dea bendata.

Grande performance per la Vergine

Avevamo accennato nei giorni scorsi che il passaggio da ottobre a novembre sarebbe stato denso di avvenimenti per la Vergine. Avevamo anche paragonato questo percorso a una salita ciclistica, con uno strappo finale degno dei migliori campioni delle due ruote. Giove e Venere appoggeranno tutti i progetti che questo segno si porrà di fronte sia in amore che nella professione. Attenzione però che, come avviene proprio in una rimonta sportiva, sarà il sacrificio a determinare la vittoria. Nulla arriverà per caso e nulla sarà regalato, ma le soddisfazioni potrebbero essere tante e memorabili.

Tanto dinamismo e tanta forza per i Gemelli

Cancro ricco e fortunato ad Halloween assieme ad altri 2 baciati dalla sorte. Attenzione però che il segno maggiormente protetto e coccolato dalle stelle nei prossimi giorni sarà quello dei Gemelli. Da parte loro ci metteranno tanto entusiasmo e tanta energia, che verranno premiati sia dalle stelle che in modo particolare da Giove e Marte. Sembra essere giunto il momento di nuove sfide, ma con la famiglia al centro delle priorità. Per questo motivo potrebbero giungere importanti proposte di promozione con trasferimento anche all’estero. Ma con l’appoggio incondizionato della famiglia, tutto diventerà più semplice e anche una scelta non facile potrebbe rivelarsi un vero e proprio successo.

Cancro ricco e fortunato ad Halloween ma senza maschera

Paradossalmente non dovrà mascherarsi colui che nasce sotto il segno del Cancro nel Ponte di Halloween. Infatti, l’atmosfera che circonda questo segno sarà chiaramente molto serena, tanto da influenzare sia il lavoro che gli affetti. Non mancherà assolutamente l’energia per nuove imprese, ma la dote principale del Cancro sarà la tranquillità. Cosa abbastanza rara in questo segno, solitamente abbastanza fumantino e facile preda del nervosismo. Ma la serenità con la quale il Cancro si pone i nuovi obiettivi sarà determinante proprio per raggiungerli. Molto bene anche eventuali nuovi progetti familiari, favoriti dalle stelle.