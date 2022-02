Tenere in casa o sul balcone delle piante rende l’ambiente colorato con benefici effetti anche sull’umore. Aver cura del verde è una passione che regala soddisfazioni, specialmente quando si ha un giardino e ci si può permettere di coltivare diversi tipi di piante, dalle aromatiche a quelle da frutto oltre a fiori profumati. Si può scegliere anche di sistemare piante rampicanti o varietà di succulente. Tra tante piante da acquistare per balconi e giardini più belli ce ne sono 3 che possono affrontare bene sia il caldo che il freddo invernale. Due, la Portulacaria afra e la Cyphostemma juttae, sono piante succulente, mentre la Polygala myrtifolia è un’erbacea.

Portulacaria afra

La Portulacaria afra è una pianta di origini africane che si può coltivare sia in vaso che nel terreno. Ha un fusto bruno-rossiccio mentre le foglie sono ovali, di colore totalmente verde o con bordature gialle. Resiste bene al caldo, quando le annaffiature avvengono solo se il terriccio è asciutto, e in inverno, anche a temperature vicine allo zero. In questo caso, non annaffiare e aspettare che si innalzino almeno ai 15 gradi. In vaso la Portulacaria può anche raggiungere i 70 cm, mentre in giardino anche 2 metri d’altezza. I fiori rosa spunteranno in primavera.

Per balconi e giardini più belli, oltre a ortensie e ciclamino ecco 3 piante resistenti al freddo e al caldo

Cyphostemma juttae

Anche la Cyphostemma ha origini africane. In vaso l’altezza può raggiungere i 70 cm mentre nel terreno anche qualche metro. Questa pianta grassa presenta un’ampia chioma con foglie verdi ovali oppure lanceolate. Piccoli fiori lasceranno il posto a frutti rossastri velenosi. Resiste bene al caldo; le giovani piante, in inverno, vanno protette in casa in vaso, mentre poi possono essere messe in balcone o in giardino, sopportando bene temperature basse invernali. L’irrigazione in estate va fatta almeno una volta a settimana, mentre si potrebbe anche sospendere d’inverno, specialmente se la pianta è tenuta in casa.

Polygala myrtifolia

Un’altra pianta di origine africana è, infine, la Polygala myrtifolia. Pianta sempreverde, può estendersi in altezza, formando una specie di alberello, altrimenti alcune specie si fermano a 30/40 cm. I rami sono molto fitti, con foglie di un verde tendente al grigio che ricordano quelle del mirto da cui prende il nome. In primavera la Polygala si riveste di fiori di colore viola o bianco. La pianta resiste bene al caldo, quando si dovrà annaffiare in modo regolare, mentre in inverno si può sospendere la somministrazione dell’acqua per qualche mese. Se la temperatura scende troppo, basterà coprire la chioma con un tessuto adatto.