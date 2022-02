Giochi, maschere, spensieratezza e soprattutto golosi e colorati dolci sono i protagonisti di una festa amata da adulti e bambini: il Carnevale. Ormai prossimi a trascorrere questo gioioso giorno in compagnia, molti di noi cominciano ad organizzare i preparativi di rito. Oltre ad eventuali festicciole in maschera, alcuni potrebbero ritrovarsi a condividere con amici e parenti tavole imbandite con profumati dolci tipici. Le chiacchiere, le castagnole o le frittelle potrebbero essere i tipici dolci del Carnevale, presenti sulla maggior parte delle nostre tavole. Amate dai bambini, donano spensieratezza e allegria anche agli adulti. Tuttavia, oltre alle preparazioni tipiche, in pasticceria possiamo giocare con gli ingredienti e portare in tavola appetitose novità per sorprendere adulti e bambini. E così con un’arancia e un mandarino, possiamo creare colorati e golosi dolci che potrebbero farci fare un figurone a tavola.

Tripudio di colore

Il Carnevale è la festa per eccellenza in cui regnano colori e sfumature, che incuriosiscono i bambini e mettono di buon umore anche gli adulti. Le nostre case potrebbero riempirsi da nord a sud del Paese di deliziosi profumi, che richiamano con anticipo la stagione primaverile. Tuttavia, oltre ai dolci della tradizione, in cucina possiamo giocare con la fantasia. Infatti, nella ricetta che andremo a presentare, realizzeremo delle golose spirali colorate.

Andiamo a vedere gli ingredienti per circa 8 persone e la preparazione di questi dolci:

250 g di farina 00;

250 g di farina di grano duro;

500 ml di latte;

10 g di lievito di birra fresco;

1 uovo;

un cucchiaino di cannella in polvere;

100 g di zucchero semolato;

100 g di pistacchio tritato;

50 g di zuccherini;

un’arancia non trattata;

un mandarino;

olio di semi d’arachide, sale q.b.

Un’arancia e un mandarino per preparare questi profumati e croccanti dolci fritti di Carnevale, invece delle solite chiacchiere

Cominciamo la preparazione delle spirali, mescolando in una grossa ciotola le due farine. In seguito disponiamole a fontana.

Portiamo il latte sui fornelli e lasciamolo intiepidire. Sciogliamo il lievito nel latte e versiamo il tutto al centro della fontana, aggiungendo lo zucchero semolato e l’uovo leggermente sbattuto.

Impastiamo gli ingredienti per qualche secondo. Uniamo all’impasto la scorza e il succo dell’arancia, il succo del mandarino, il sale e continuiamo a mescolare fino ad ottenere una pastella liscia e omogenea.

Copriamo la ciotola con della pellicola trasparente e lasciamo riposare l’impasto per almeno 3 ore.

Cottura e decorazione

Trascorso il tempo, riprendiamo l’impasto e versiamolo in una sac à poche.

Scaldiamo dell’abbondante olio in una padella e tuffiamo la pastella, poco per volta, direttamente nell’olio facendo dei movimenti a spirale. Partiamo dal centro della padella e muoviamoci verso l’esterno, cercando di ottenere un diametro di circa 10 cm. Cuociamo le spirali per circa 3 minuti fino a farle dorare e rigirandole su entrambi i lati.

Scoliamo le spirali sulla carta per fritti e ripetiamo l’operazione fino ad esaurire l’impasto. In una ciotola, mescoliamo gli zuccherini, la cannella e il pistacchio tritato. Infine, passiamo le frittelle nel composto e serviamo in tavola.

