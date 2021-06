Abbiamo così tanto atteso quest’estate per poter tornare almeno un minimo alla normalità e le belle giornate piacciono a tutti. Anche ai nostri amici a quattro zampe piace uscire e godersi delle belle passeggiate o farsi un bagno al mare. Purtroppo la nota negativa dell’estate, oltre ai parassiti e alle zanzare, è il caldo asfissiante, soprattutto nelle ore di punta. E proprio a causa di questi tre “fattori” che dobbiamo tenere gli occhi abbastanza aperti e curare maggiormente i nostri animali.

In questo articolo parleremo di uno splendido animale che, tenuto in determinate condizioni, potrebbe soffrire maggiormente del caldo. Attenzione, dunque, a prendercene cura e se i nostri animali collassano per i colpi di calore ecco come aiutarli.

Il cavallo

In alcune città italiane è usanza scegliere il cavallo come mezzo di trasporto per un giro turistico della città. Purtroppo il caldo estivo non è pesante solo per noi ma in modo particolare per gli animali domestici e anche i cavalli ne risentono molto. Non a caso qualche anno fa abbiamo appreso la triste notizia di un cavallo deceduto proprio per il caldo asfissiante.

Consigliamo dunque di lasciar riposare il cavallo e tenerlo in zone riparate dal sole, di abbeverarlo spesso e bagnarlo ogni tanto.

Se i nostri animali collassano per i colpi di calore ecco come aiutarli

Se abbiamo un terreno spazioso all’aperto dove tenere il cavallo (tenendo conto delle normative comunali e provinciali) prestiamo attenzione a tutto ciò di cui necessita. É fondamentale uno spazio coperto dove consentirgli di ripararsi, in modo particolare, nelle ore di punta. Bagniamo il cavallo con acqua fresca e mettiamogli a disposizione abbondante acqua e frutta e verdura fresca.

Se notiamo un’insofferenza e respiro affannoso e irregolare, la prima cosa da fare è ventilare il cavallo, bagnarlo con acqua fredda e spostarlo in un posto riparato dal sole. Dobbiamo bagnare tutto il corpo partendo dalle gambe per poi salire sulla testa e proseguire.

