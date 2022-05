La casa pulita è ovviamente fondamentale, anche se non sempre si ha voglia di mettersi a lavare. Però, soprattutto in questo periodo pandemico, abbiamo imparato a prestare ancora maggior attenzione alla pulizia. Non che prima fossimo sporchi, ma è certo che il virus ha cambiato il nostro approccio verso l’igiene.

Per qualcuno è diventato addirittura maniacale. E se è vero che il troppo stroppia, quando si tratta di pulizia non basta mai. Ci saremo, probabilmente, dedicati alle classiche pulizie di primavera con approccio diverso. Anche perché i famosi nemici dell’igiene sono sempre in agguato. E in bagno potrebbero nascondersi anche in posti impensabili.

È fondamentale avere un gabinetto sempre perfettamente pulito

Il bagno, ovviamente, è il luogo al quale dedichiamo più attenzione. Per ovvi motivi. Anche perché spesso rappresenta il nostro biglietto da visita da esibire agli ospiti che vengono a trovarci. E pazienza se ci chiedono “c’è un bagno?” come se noi fossimo soliti farla dal balcone.

Un gabinetto giallo, incrostato, magari che emana cattivo odore non è proprio il massimo da esibire a chi viene a trovarci. Segnale che, probabilmente, i microrganismi che amano dimorare nel nostro wc stanno proliferando. Che fare? Rinunciare? No, perché per avere un wc perfettamente pulito dal calcare basta un semplice trucco.

Abbiamo visto, grazie a ProiezionidiBorsa, il motivo per il quale in tanti buttino una pentola di acqua bollente nel wc. Del resto, continuare a tirare l’acqua può portare a creare calcare e soprattutto a non eliminare i microrganismi.

Per avere un wc perfettamente pulito dal calcare, disinfettato ed igienizzato ecco l’incredibile soluzione da fare a casa anche quando è molto incrostato

Ci sono dei consigli tradizionali che in molti seguono. Ad esempio, per togliere il giallo del water ed il calcare, potremmo usare bicarbonato e aceto bianco. Basterà mischiare tre cucchiai del primo in due di aceto. Quando il composto farà un po’ di schiuma, dovremo passare energicamente sulla zona con una spugnetta.

E c’è anche chi lascia la candeggina per qualche ora nel bagno, lasciandola operare. Esiste, però, un altro metodo molto efficace per risolvere il problema del bagno e renderlo pulito e incrostato. Dovremo, semplicemente mettere a bollire, in una pentola, quattro litri di acqua. Quando bolle è arrivato il momento di versare questo ingrediente che quasi sicuramente abbiamo in casa.

Si tratta del detersivo per i piatti e dovremo aggiungerne una mezza tazza. Mischiamo bene e versiamo il tutto nel nostro gabinetto lasciandolo operare per almeno venti minuti. Il potere sgrassante e disincrostante di questo liquido, infatti, è perfetto anche per il nostro gabinetto. Possiamo ripetere l’operazione per più giorni fino al raggiungimento di un risultato per noi soddisfacente.

