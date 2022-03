Finalmente, è il caso di dirlo, è arrivata la tanto sospirata primavera. E anche se le temperature non sono ancora così calde come avremmo sperato, almeno la luce è tornata protagonista delle nostre giornate. Piacevole da una parte, ma anche inesorabile nel farci vedere le magagne in casa.

Dopo i mesi invernali, infatti, è il momento di dedicarsi a faccende domestiche più impegnative. Non si tratta solo di fare il classico cambio dell’armadio, sostituendo i capi invernali con quelli primaverili. Non dobbiamo temere di lavare le tende, pulire il divano e anche questi lavori in casa che, per vari motivi, non possiamo più rimandare.

Da oggi, le temperature ci permettono di fare lavoretti che avevamo rimandato

Diamo, ad esempio, un’occhiata alle nostre pareti. Da quanto tempo non le ritinteggiamo? A volte, sono passati addirittura anni dall’ultima volta e chissà cosa non si è depositato in tutto questo tempo. Ebbene, la primavera è la stagione giusta se dovessimo decidere di rinfrescare uno o più locali. Magari, è anche il momento di passare a colori un po’ più primaverili. Grazie a temperature finalmente più miti, sono questi i mesi perfetti per rifare il look ai nostri muri.

Ogni quanto laviamo le tende? Se non lo facciamo spesso, non possiamo, però, sottrarci a questo cambio di stagione. Magari, abbiamo tende doppie, che ci hanno protetto nei mesi invernali. Adesso, è arrivato il momento non solo di lavare il tutto, ma di alleggerirle con tessuti meno pesanti.

Non solo le tende pesanti, ma anche i piumoni hanno finito di fare il loro dovere. O li portiamo in lavanderia, o possiamo lavarli noi direttamente. Fondamentale è avere le classiche buste sottovuoto dove riporli che, eliminando l’aria, occuperanno meno spazio nei nostri armadi.

Lavare le tende, pulire il divano e fare le pulizie di primavera risparmiando soldi, tempo e fatica sarà più facile grazie a questi preziosi consigli

Anche il divano, come l’occhio, vuole la sua parte. Se sono sfoderabili, è fondamentale togliere il rivestimento e mettere il tutto a lavare. Magari, presi dalla fantasia, potremmo pensare a una nuova copertura, più ispirata a questi mesi primaverili.

Un altro dei lavori da non rimandare è pulire i vetri e su come farlo ProiezionidiBorsa ha già dato dei preziosi consigli. Una cosa che non facciamo abitualmente, nelle nostre pulizie settimanali, è dedicarci alle porte. L’arrivo della primavera, invece, ci consiglia di togliere le impronte che, alla luce del sole, sono più visibili, così come la polvere anche dagli stipiti.

Inevitabile è il cambio dell’armadio, anche se quello va da sé, visto che i maglioni di lana e i cappotti non si possono decisamente indossare più. E, infine, possiamo dedicarci a sistemare il nostro balcone, lavandolo bene, insieme al tavolino e alle sedie che ci ospiteranno nelle tiepide serate primaverili. Con una particolare cura alle piante.