L’inverno è oramai giunto quasi al termine e quale mese migliore di marzo per cominciare a concimare i vasi dei nostri terrazzi, orti e giardini?

Marzo e aprile infatti sembrerebbero essere i mesi perfetti per accogliere i semi dei nuovi fiori che sbocceranno poi nella bella stagione. Due mesi di transizione caratterizzati da temperature e clima ballerini. Infatti le giornate possono iniziare con un gran sole e sorprenderci con una pioggia improvvisa o cali di temperatura ancora di qualche grado.

Per avere balconi, terrazzi e giardini coloratissimi in primavera ecco 4 fiori da piantare a marzo e aprile per fioriture rigogliose e profumatissime

La primavera si avvicina e non possiamo rinunciare ad avere balconi, terrazzi e giardini colorati e profumatissimi. A tal proposito le settimane che precedono la primavera, sono il periodo migliore per seminare, in quanto il terreno comincia a riprendersi, la natura a svegliarsi mentre le erbacce e gli arbusti sono ancora dormienti.

Un’esplosione di colori e odori

Per una vera e propria esplosione di colori, fiori e profumi ecco le 4 piante che non possono mancare nella semina di marzo.

Sul podio troviamo la Dahlia, una pianta tuberosa caratterizzata da grandi fiori colorati di varie forme. Ideale da tenere in vaso o direttamente nel terreno in giardino. Questa pianta ama il sole e il terreno umido, pertanto potremmo posizionarla in una zona soleggiata del nostro balcone.

Durante la semina è importante che i semi siano piantati abbastanza in profondità e in vasi grandi.

Abbiamo ancora la Calla, una pianta caratterizzata da grandi fiori bianchi a forma di tromba. Caratterizzata da un fogliame color verde intenso è una pianta che non ama il sole diretto, pena una bruciatura delle sue foglie. La Calla dovrà essere posizionata in una zona d’ombra o di semi ombra.

il Giglio, ancora, potrebbe essere un ottimo fiore di cui piantare i bulbi in questo periodo. Caratterizzato da grandi fiori colorati che amano il sole, meglio posizionarlo in una zona dove il sole è presente tutto il giorno. I bulbi del giglio possono presentarsi con radici o senza. Nel caso in cui abbiano le radici, i bulbi vanno piantati ad una profondità maggiore circa 25 centimetri.

Ancora tra le piante che possiamo piantare a marzo per avere balconi, terrazze e giardini colorati e profumatissimi in primavera troviamo le Petunie. Dei fiori in grado di trasformare il nostro terrazzo in un cielo stellato.

Infine, ricordiamo che tra le piante più amate con le quali decidiamo di adornare il nostro terrazzo e l’interno della nostra abitazione, ce ne sono alcune velenosissime per i nostri amici a 4 zampe. Un esempio il ficus elastica una pianta ornamentale perfetta per gli interni meno per il nostro amato Fido.