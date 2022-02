Non solo migliorano la digestione e regolano l’intestino o ci fanno sentire sazi con meno calorie ma le fibre sono utili per prevenire questa malattia che potrebbe colpire ognuno di noi

Sappiamo bene che una sana alimentazione porta al nostro corpo numerosi benefici. Imparare a mangiare bene ci fa migliorare anche il nostro umore, rendendoci meno stressati e nervosi. I cibi sono anche nostri alleati per cercare di prevenire malattie delle quali tutti potremmo essere vittime.

Da questo punto di vista, una dieta non dovrebbe prescindere dal giusto apporto di fibre alimentari. Di cosa si tratta, lo spiega bene la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. In effetti, quasi richiamando un vecchio film del nostro passato, le fibre possono essere definite povere ma belle. Non solo migliorano la digestione e regolano l’intestino, ma potrebbero essere nostre alleate per prevenire una malattia insidiosa.

Sono tanti i benefici che forniscono all’uomo

Sono davvero tanti i motivi per i quali non dovremmo mai farci mancare una dose di fibre nella nostra alimentazione. Già da quando le introduciamo in bocca e le mastichiamo ci fanno del bene. Rispetto ad altri cibi, infatti, richiedono una maggiore masticazione, facendo lavorare di più la saliva che ha proprietà digestive. Il che è positivo, perché mangiare in fretta potrebbe avere conseguenze su silhouette e colesterolo alto.

Le fibre, poi, vengono spesso associate come alleate del nostro intestino, combattendo la stitichezza e le emorroidi. Stimolano anche il transito intestinale e, per questo motivo, sono utili per tutti coloro che soffrono di intestino pigro. Hanno anche la capacità di farci sentire sazi. E questa sensazione è fondamentale perché contrasterebbe obesità e sovrappeso, con benefici sulla bilancia. Questo perché le fibre si gonfiano nel tratto intestinale, un beneficio che ci porta a mangiare meno calorie, prevenendo i pericolosi, per la dieta e gli attacchi di fame.

Sono tanti i cibi ricchi di fibre. Tra la frutta, mele, pere, prugne potrebbero fare al caso nostro. Anche tra le verdure potremmo fare un carico di fibre mangiando, magari, carciofi, carote, finocchi, sedano, cavoli. Non si può, ovviamente, prescindere da legumi e cereali integrali, molto ricchi di fibre.

Ora, anche una ricerca giapponese ci dice che, tra i partecipanti, chi aveva più alti consumi di fibre, aveva un rischio più basso di sviluppare forme di demenza. Si tratta di uno studio iniziato nel 1985, su 3.739 soggetti, e portato a termine nel 2020. Ebbene, dopo tutti questi anni, è emerso come introdurre consumi di fibre solubili (ad esempio, i legumi) nella dieta, porterebbe ad una probabilità di minore di contrarre la malattia.