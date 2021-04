Se la maggior parte dei bambini impara in fretta e senza fatica a parlare, lo stesso non si può dire della lettura e della scrittura. Molti bambini apprendono queste attività con fatica, e spesso sono annoiati o stressati dalle lezioni di scrittura a cui vengono sottoposti a scuola.

Ma se vogliamo che i nostri figli imparino a leggere più in fretta, non c’è bisogno di pagare un insegnante privato.

Esiste un piccolo trucchetto alla portata di qualsiasi genitore per stimolare il bambino e spingerlo a leggere senza costrizioni, senza fatica e divertendosi.

I nostri bambini impareranno a leggere più in fretta con questo trucco semplicissimo e geniale alla portata di tutti.

Mettiamo dei biglietti in giro per la casa

Di quale trucco stiamo parlando? Si tratta di uno stratagemma che possiamo utilizzare tutti in casa, basta qualche pezzo di carta e una penna. I nostri bambini impareranno a leggere più in fretta con questo trucco semplicissimo e geniale alla portata di tutti. Basta mettere in giro per la casa dei fogli con scritto il nome degli oggetti.

Ad esempio, potremmo mettere un foglietto con scritto ‘termosifone’ sul termosifone, o ‘giocattolo’ su un gioco di nostro figlio, o ‘mobile’, e così via.

Ma perché questo dovrebbe stimolare i bambini a imparare più in fretta?

Sfruttiamo la curiosità dei bambini

Uno dei più grandi vantaggi dei bambini piccoli è la loro curiosità. I bambini vogliono investigare, esplorare e capire ogni oggetto nuovo che si trova nel loro ambiente.

Dei biglietti colorati in giro per la casa stimoleranno di sicuro la sua curiosità.

Ed è qui che interverrà il genitore per leggere al bambino le parole scritte sul foglio e rispondere alle sue domande. I bambini circondati dalla parola scritta imparano a leggere a scrivere più in fretta, senza sforzo e divertendosi. In men che non si dica, vorranno anche loro scrivere dei biglietti.

