Chi non ha bisogno di fortuna alzi la mano, specialmente in questi periodi così difficili e avversi. Ma si può attirare la fortuna? Ci sono oggetti che universalmente sono considerati dei veri e propri portafortuna. Ci si può anche non credere, ma conoscerli potrebbe essere utile. Quelli che descriveremo nell’articolo, sono considerati gli amuleti più potenti in grado di portare fortuna a chiunque.

Come si attira la fortuna

Nicolò Macchiavelli sosteneva che due erano le componenti che decretavano il successo di un uomo, la volontà e la fortuna. Se la volontà ce la possiamo dare, la fortuna arriva in modo casuale. Ma c’è chi sostiene che la fortuna si può anche favorire. Come? Con alcuni artifici, qualche gesto scaramantico o anche con dei portafortuna. Chi nella sua vita non ha mai fatto o detto qualcosa in segno di scaramanzia. O adottato qualche espediente per ottenere ciò che voleva. In certe occasioni, per esempio fare gli auguri significa portare iella, invece occorre dare un in bocca al lupo. In alcuni ambienti in certe occasioni, ci sono dei colori assolutamente vietati da indossare, pena sfortuna piena. E che dire quando si rompe uno specchio?

Per favorire la fortuna, però, si può anche ricorrere a degli oggetti, amuleti che sono universalmente riconosciuti come portafortuna. Alcuni di questi sono conosciuti, altri lo sono un po’ meno. Quelli che andiamo ad elencare di seguito, sono considerati gli amuleti più potenti per calamitare la fortuna.

Gli amuleti più potenti in grado di portare fortuna a chiunque

Il numero fortunato è il più semplice degli amuleti. Ma come si individua il numero che porta fortuna? Partendo dal nome di battesimo. Ad ogni lettera che compone il nome si assegna il corrispondente numero. La lettera A corrisponde all’1, la B al numero 2 e così via. Poi si sommano i numeri vicini, a coppie, finché non si ottiene un numero finale. Quello è il numero fortunato.

Nelle case del nostro Paese è difficile trovarlo, ma nelle Americhe è diffusissimo. È l’acchiappasogni. In genere questo amuleto viene utilizzato nelle stanze da letto. Infatti, secondo le credenze dei nativi americani non solo porta fortuna, ma serve per scacciare gli incubi e attirare i bei sogni.

Il tre è da sempre considerato un numero perfetto, nella religione e in molte culture. E quindi ogni cosa che ha forma triangolare è considerata perfetta e capace di attirare fortuna. Non è un caso che sul retro delle banconote americane ci sia raffigurato un triangolo. Dagli egizi la piramide era considerata sacra, tanto che ci seppellivano i faraoni. Quindi per attirare la fortuna portiamo con noi qualcosa a forma di triangolo, o mettiamo in casa una piccola piramide come soprammobile.