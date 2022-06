Arrivati a casa stanchi da lavoro non abbiamo nessuna voglia di metterci a cucinare. La nostra pancia gorgoglia mentre diamo un’occhiata alla dispensa e al frigorifero, dove è rimasto poco di appetitoso. Oltre alle solite scatolette già pronte di tonno e legumi non vediamo niente di invitante. Improvvisamente ci viene voglia di pizza e ci ricordiamo di averne alcune surgelate nel freezer. Pronte da cuocere, sono perfette per preparare una cena in pochi minuti e che soddisfi i nostri desideri. Inoltre, ci vengono in aiuto anche quando si presentano amici all’ultimo minuto.

Certo, pensare che la pizza surgelata non sarà mai come quella appena sfornata della pizzeria è normale. Eppure, esistono dei modi semplicissimi per risparmiare e mangiare una favolosa pizza salva cena. Con qualche trucco per la cottura e 3 idee per aggiungere il condimento, riusciremo a portare a tavola una pizza che si avvicina moltissimo a quella della nostra pizzeria preferita. In questo modo daremo un tocco gourmet a quella che potrebbe sembrarci una seconda scelta di cui accontentarsi. In questo articolo vediamo come fare.

Una cottura perfetta

Uno dei problemi più comuni delle pizze surgelate è che spesso risultano secche. Per ovviare a questo problema possiamo usare due trucchi. Uno consiste nello spennellare pochissima acqua sul cornicione prima della cottura. Questo aiuterà a mantenere la giusta umidità. Un errore che spesso facciamo consiste nel mettere la pizza a cuocere quando il forno non è ancora abbastanza caldo. In più, la pizza andrà infornata quando è ancora ben surgelata. In fine, ognuno ha un forno diverso, quindi è bene monitorare la cottura in base alle caratteristiche del forno che si sta usando.

Per risparmiare e mangiare una favolosa pizza salva cena come in pizzeria ecco 3 idee per condire quella surgelata e renderla speciale

Ora andiamo alle proposte di condimento. Per prima cosa, sempre per accertarsi che la pizza non risulti stopposa, aggiungiamo un filo d’olio a spirale. Qualsiasi condimento decidiamo di aggiungere, l’olio sarà sempre l’ingrediente segreto. Se la base è margherita possiamo arricchirla con affettati o quel tonno in lattina che avevamo scartato come cena. Aggiungiamo delle cipolle cotte velocemente o crude per avere una tonno e cipolle fumante. Anche il formaggio è importante e si può utilizzare qualsiasi tipologia abbiamo in frigorifero. Se abbiamo della mozzarella, meglio metterla prima della cottura e aggiungere altri tipi di formaggio negli ultimi due minuti.

Due ingredienti favolosi per dare sapore a una pizza congelata e che si possono sempre tenere a portata di mano in casa sono olive e acciughe sott’olio. Con la loro sapidità sono in grado di dare un sapore speciale e si sposano bene con tantissimi altri cibi.

