Impossibile parlare di estate senza nominare il sole e il mare. In effetti, è proprio in questa stagione che le località marittime aumentano la loro attrattiva e ci spingono a ricercarle quali destinazioni per le nostre vacanze.

D’altronde, quando le temperature si alzano, non c’è nulla di più piacevole e rilassante che stare in spiaggia sotto l’ombrellone e concedersi qualche nuotata.

In particolare ad agosto, quando il caldo raggiunge i picchi massimi, solitamente e non di rado periodo delle nostre ferie.

Oltre alla nostra Penisola potremo trovare qualche luogo all’estero dove trascorrerle, di modo da andare al mare ma anche di godere di altre culture.

Vacanze in Europa

Spesso tra le Nazioni in Europa prese in considerazione per le vacanze estive vi sono la Croazia e la Grecia. È una scelta giustificata dalla presenza di posti meravigliosi e raggiungibili spendendo poco. Basti pensare alla scenografica Isola dell’amore, meta ideale per coppie, giovani e famiglie.

Possiamo, però, ampliare il ventaglio di opzioni considerando un Paese poco distante da noi, la Spagna. In particolare, da prendere in considerazione è un borgo a dir poco spettacolare, quello di Capdepera, sull’isola di Maiorca.

È un paese ricco di suggestivi scorci ed edifici di interesse storico-culturale.

Avviandosi in una passeggiata tramite i vicoli, si sale sulla sommità del borgo dove sorge il castello, dotato di imponenti torri e che conserva parte della cinta muraria.

Da menzionare, tra gli altri luoghi attrattivi, il Faro di Capdepera che sorge su un alto promontorio. Da qui si potrà ammirare il bellissimo panorama.

Per andare in vacanza al mare ad agosto fuori dall’Italia oltre Croazia e Grecia c’è anche questo borgo dalle spiagge dorate

Capdepera non ha solo una bellezza culturale, ma anche naturale. Infatti, ha spiagge sabbiose e dorate lambite da un mare azzurro e trasparente. Diverse le spiagge raggiungibili davvero mozzafiato, di cui alcune situate a Cala Ratjada o Rajada.

Spiaggia abbastanza estesa e dal fondale non troppo alto, seppure in presenza di vento presenterebbe forti correnti, è Cala Agulla, uno spazio ampiamente attrezzato per lo svago.

Abbiamo poi la Cal di Son Mol, spiaggia dalla sabbia fina e molto frequentata.

Molto gettonata tra i surfisti è Cala Mesquida, dalle spettacolari onde.

Chi cerca una spiaggia con poca gente potrebbe puntare su Cala N’Aladern, bellissima ma un po’ più dislocata.

Poco frequentata sarebbe anche una spiaggia a poca distanza dal faro, Cala Gat. Sorge in un’insenatura contornata da scogliere e immersa nella vegetazione. Ha un fondale digradante con acqua limpida attraverso la quale intravedere coralli e pesci.

Luogo di immersione e di osservazione della vita marina è anche la non meno bella Cala Lliteras.

Dunque per andare in vacanza al mare ad agosto fuori dall’Italia e passare qualche ora al mare avremo davvero l’imbarazzo della scelta date le tante e suggestive spiagge. Allo stesso tempo, nel tempo restante potremo esplorare la magica Capdepera.

