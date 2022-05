Tutti abbiamo bisogno di credere in qualcosa, incluse forze soprannaturali e irrazionali che potrebbero influire sulla nostra vita. Forze che spesso si identificano con i nostri concetti di sfortuna e fortuna. Proprio sulla base di queste convinzioni, leggiamo l’oroscopo per trovare l’anima gemella o interpretiamo i sogni premonitori di ricchezza.

Allo stesso tempo, cerchiamo anche di applicare comportamenti che possano favorire la buona sorte e di rigettare quelli che porterebbero male. Inutile negarlo, ognuno di noi tende a seguire alcune superstizioni. Infatti, nel dubbio che determinati gesti funzionino di buon auspicio, ci si affida.

Specchio riflesso

Particolare attenzione si presta alla camera da letto, perché è la stanza dove passiamo la notte e da dove diamo il via alla nostra giornata. Fondamentale, quindi, scoprire i modi per allontanare sfortuna ed energie negative dalla camera.

Un primo aspetto da considerare riguarderebbe l’arredo. Tutti in camera siamo soliti posizionare degli specchi, spesso al di sopra del comò. Ebbene, quest’oggetto tanto diffuso potrebbe non essere indicato nella nostra stanza, soprattutto se posto di fronte al letto. Infatti, secondo il Feng shui, rifletterebbe le nostre energie e ci fornirebbe un carico tale delle stesse da impedirci un buon riposo.

Inoltre, nel caso di un letto matrimoniale condiviso, la presenza dello specchio attirerebbe terzi incomodi nella relazione.

Per allontanare sfortuna ed energie negative dalla camera da letto attenzione a queste abitudini più un trucchetto scaramantico da adottare per dormire bene

Potrà sorprenderci poi scoprire che, secondo alcune credenze, anche non rifare il letto dopo avervi dormito potrebbe influenzare negativamente il nostro sonno. Quindi, al contrario di quanto potessimo pensare, non sarebbe un’azione che si ricollega solo alla comodità e all’ordine.

Per cominciare bene la giornata, bisognerebbe poi prestare attenzione a quella che è una delle prime azioni che compiamo al risveglio. Se infatti pensiamo che svegliarsi col piede sbagliato sia solo un modo di dire, ci troveremo a ricrederci. Infatti, per scendere dal letto bisognerebbe usare il piede giusto, ossia il destro. Il sinistro, come si può già intendere dagli altri significati dell’aggettivo, si considera fin dall’antichità un presagio funesto.

Oltre a tenere presente quanto detto finora, possiamo anche compiere un rito propiziatorio casalingo per assicurarci un sonno ristoratore e fortunato. Basterebbe prendere un bicchiere d’acqua con 3 cucchiai di sale, miscelati con l’indice. Bisognerebbe porlo poi sotto al letto di notte. Al mattino, bisognerà svuotare il bicchiere gettando l’acqua. Quest’ultima, infatti, attirerebbe sfortuna e forze negative e questo gesto eviterebbe così che si accaniscano su di noi.

Dunque, se dovesse essere un periodo particolarmente storto e fatto di notti agitate, possiamo seguire queste indicazioni. Al di là del crederci o meno, talvolta potrebbe essere già la semplice suggestione a farci sentire meglio.

Approfondimento

Porta sfortuna in casa non solo aprire l’ombrello o versare il sale ma anche avere questo insospettabile arredo molto diffuso