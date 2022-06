Ci sono alcuni oggetti in casa che usiamo davvero tutti i giorni. E molto spesso, a causa del ripetuto utilizzo che ne facciamo, li sporchiamo parecchio, quasi in modo inconsapevole. E non sempre ci rendiamo conto di quanto effettivamente dovremmo lavarli per eliminare ogni tipo di sporco. In questo caso, sicuramente delle linee guida potrebbero esserci utili per capire effettivamente cosa fare o come comportarci.

Lavare gli oggetti in modo preciso è importante per far sì che germi e batteri siano eliminati una volta per tutte

Pensiamo agli oggetti che usiamo ogni giorno all’interno della nostra casa e che quindi, di conseguenza, sporchiamo in modo inevitabile. Le lenzuola, per esempio, che dovrebbero essere lavate in modo frequente per risultare davvero pulite. O anche altri elementi, soprattutto quelli presenti in bagno, come l’accappatoio.

Siamo ben consapevoli, infatti, che questo è un oggetto che usiamo spessissimo. E, in modo ovvio, si sporca quasi subito. In particolare, però, molti di noi tendono a lavarlo dopo giorni o settimane, dando così la possibilità a germi e batteri di annidarvisi senza alcun tipo di ostacolo.

Per alcuni potrà sembrare follia ma ecco ogni quanto dovremmo lavare il nostro accappatoio per eliminare davvero la sporcizia

A dare un suggerimento, che possiamo seguire o meno, su quanto spesso lavare l’accappatoio è un esperto del settore. Si tratta di Philip Tierno, microbiologo e patologo della New York University School of Medicine.

Quest’ultimo, infatti, sottolinea quanto effettivamente l’accappatoio si sporchi in tempi lampo in un’intervista sul “Business Insider”.

Il Dottor Tierno ci indica una serie di consigli piuttosto utili ed efficaci per lavarlo, eliminando germi e batteri più velocemente e rapidamente, così da utilizzarlo in totale sicurezza.

L’accappatoio pare dovrebbe essere lavato addirittura dopo ogni utilizzo. E per alcuni potrà sembrare follia ma ecco ogni quanto sarebbe necessario. Questo perché l’umidità creata dall’acqua, offre un terreno più che fertile a germi e batteri.

Ovviamente, non potremmo mai seguire questa prassi. Dunque, il microbiologo ci spiega che, al massimo, potremmo arrivare a 3 utilizzi. Dopodiché, sarebbe il caso di chiudere l’accappatoio in lavatrice per una lavata precisa che elimini ogni tipo di batterio. Inoltre, dopo ogni utilizzo, mettiamo il nostro accappatoio in un posto in cui possa effettivamente asciugarsi. In questo modo, infatti, potrebbe essere meno probabile la proliferazione di germi e batteri che avviene a causa dell’umidità.

