Pensioni minime 2026, ecco come ottenere fino a 160 euro in più ogni mese

Per chi vive con una pensione bassa, la differenza tra far quadrare i conti e dover rinunciare alle spese essenziali spesso si gioca su poche decine di euro al mese. Dietro la cifra che arriva dall’Inps non c’è solo la tradizionale integrazione al trattamento minimo, ma un sistema di maggiorazioni che, se conosciuto e richiesto correttamente, può alzare in modo significativo l’assegno mensile. 000 euro.

Capire chi ne ha diritto, quali sono i limiti di reddito e come muoversi con la domanda all’Inps non è un dettaglio burocratico, ma un passaggio cruciale di pianificazione del proprio reddito da pensione.

Integrazione al trattamento minimo: il primo gradino della tutela

Per inquadrare correttamente l’incremento al milione bisogna partire dall’integrazione al trattamento minimo, il meccanismo che consente a chi ha maturato una pensione molto bassa di raggiungere una soglia considerata dignitosa dal legislatore.

Per il 2026 il riferimento è 611,85 euro al mese. Se l’assegno originario è inferiore, l’Inps integra la differenza, a patto che il pensionato rispetti i requisiti di legge, soprattutto sul fronte reddituale. Un esempio concreto: chi percepisce 300 euro non resta a quell’importo, ma può essere portato fino al minimo.

La logica è chiaramente redistributiva: chi ha carriere discontinue, retribuzioni modeste o pochi anni di contribuzione non viene lasciato solo al mercato del lavoro passato, ma beneficia di un correttivo assistenziale che rappresenta il primo livello di protezione sul reddito da pensione.

Cos’è l’incremento al milione e quanto può valere in busta

Accanto al minimo opera l’incremento al milione, introdotto con la legge 448/2001 per portare le pensioni più basse all’allora soglia simbolica di un milione di lire. Con il passaggio all’euro lo strumento è rimasto, adeguato via via alle rivalutazioni e alle scelte di politica previdenziale.

Oggi la maggiorazione può arrivare a 156,44 euro mensili, somma composta da una quota storica di 136,44 euro e da 20 euro aggiuntivi. In pratica, chi parte da una pensione intorno al trattamento minimo può vedere l’assegno salire fino a circa 768 euro netti al mese, con un beneficio superiore ai 2.000 euro l’anno.

Non riguarda solo le pensioni previdenziali integrate al minimo: in presenza dei requisiti, l’incremento si estende anche ad alcune prestazioni assistenziali, come assegno sociale, pensione sociale e trattamenti per invalidi civili, categoria cui la Corte costituzionale ha riconosciuto maggiori tutele con la sentenza 152/2020.

Requisiti anagrafici e reddituali: chi può ottenere l’aumento

L’accesso all’incremento al milione non è automatico: siamo davanti a una misura selettiva che incrocia età anagrafica, storia contributiva e reddito. In linea generale il diritto scatta a 70 anni, ma la normativa prevede uno sconto fino a 5 anni in funzione dei contributi versati: chi ha una carriera più lunga può quindi accedere già a 65 anni.

Per alcune categorie fragili – invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti, titolari di pensione di inabilità – il quadro è più favorevole, proprio per il maggiore rischio di esclusione economica. Il cuore del sistema resta però il parametro reddituale.

Per il 2026 il limite personale di reddito è fissato a 9.727,77 euro l’anno; oltre questa soglia la maggiorazione si riduce o si perde. Nel caso dei coniugati viene valutato anche il reddito di coppia. Elemento spesso sottovalutato: possono rientrare nel beneficio anche pensioni leggermente superiori al minimo, purché i limiti reddituali risultino rispettati.

Domanda all’Inps e strategia: come non lasciare soldi sul tavolo

Sul piano operativo, l’errore più frequente è dare per scontato che l’Inps riconosca in automatico ogni maggiorazione possibile. L’incremento al milione spesso richiede una specifica domanda di ricostituzione reddituale, nella quale il pensionato dichiara i propri redditi personali e, se presente, quelli del coniuge.

La richiesta può essere presentata tramite patronato – soluzione consigliabile per chi ha poca dimestichezza digitale – oppure direttamente online, accedendo ai servizi Inps con SPID, CIE o CNS. Una volta completata l’istruttoria, l’istituto verifica i requisiti e, se tutto è in regola, adegua l’importo con decorrenza stabilita.

Da un punto di vista di educazione finanziaria, conoscere il combinato tra integrazione al minimo e incremento al milione significa evitare di lasciare sul tavolo centinaia di euro l’anno. Per chi vive con una pensione modesta, quell’aumento può tradursi in maggiore margine per spese sanitarie, bollette e consumi essenziali, incidendo in modo concreto sul bilancio familiare.