Evasione fiscale, ecco le categorie più nel mirino del Fisco: chi dichiara meno nel 2026

Ogni stagione di dichiarazioni dei redditi riaccende la stessa domanda: chi sostiene davvero il carico fiscale in Italia e quali categorie finiscono nel mirino dei controlli? I dati sulle dichiarazioni 2025, relativi ai redditi 2024, offrono una fotografia più nitida grazie agli Indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA, che segmentano contribuenti e comparti produttivi in base al loro comportamento dichiarativo.

Non parliamo di una mappa ufficiale dell’evasione, ma di un cruscotto di rischio che l’Amministrazione finanziaria utilizza per calibrare verifiche e strategie di compliance. Ne emerge un sistema polarizzato: da un lato professionisti con redditi alti e tracciati, dall’altro attività ad alta intensità di contante, dove gli scostamenti tra contribuenti affidabili e non affidabili restano ampi.

Un quadro che, letto con occhio finanziario, anticipa il futuro dei controlli nell’era degli algoritmi e della fattura elettronica.

Come funzionano davvero gli ISA e perché contano per le partite IVA

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono il principale strumento di profilazione del rischio che il Fisco utilizza per leggere il mondo delle partite IVA. A ogni contribuente viene assegnato un punteggio da 1 a 10 che non misura l’evasione, ma la coerenza tra dati dichiarati, storico dell’attività, margini attesi e benchmark settoriali. La soglia dell’8 è la linea di demarcazione che apre l’accesso ai benefici premiali.

Dal punto di vista economico, gli ISA funzionano come un rating di affidabilità fiscale: ricavi, costi, andamento del fatturato e variabili strutturali vengono elaborati da algoritmi che generano una vera e propria mappa del rischio. Un punteggio basso non equivale automaticamente a evasione, ma segnala casi che meritano analisi approfondite. La logica è chiara: concentrare le risorse di controllo dove gli scostamenti tra reddito teorico e reddito dichiarato risultano più marcati, minimizzando verifiche casuali e massimizzando l’efficacia del presidio.

Professionisti ad alta tracciabilità: medici, commercialisti e dentisti

La lettura dei dati ISA 2025 evidenzia una frattura interna alle singole categorie, ma conferma un punto: dove la tracciabilità è elevata, la compliance tende a essere più alta. medici, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri e professioni sanitarie registrano quote significative di contribuenti con punteggi superiori a 8, quindi considerati fiscalmente affidabili.

Il caso dei medici è emblematico: chi supera la soglia di affidabilità dichiara in media circa 102.800 euro, contro i 37.000 di chi resta sotto. Tra i commercialisti il divario è ancora più netto, con redditi medi di circa 139.200 euro per i più affidabili rispetto a poco oltre 50.000 euro per i colleghi con punteggi bassi. Anche i dentisti mostrano redditi medi oltre i 100.000 euro nei cluster più virtuosi. Qui l’economia reale parla chiaro: pagamenti elettronici, fatturazione obbligatoria e rapporti formalizzati riducono gli spazi di opacità e spingono verso una maggiore trasparenza fiscale.

Ristorazione, ambulanti e trasporto: dove il contante pesa ancora troppo

All’estremo opposto, gli ISA segnalano comparti dove l’uso intenso di contante e la frammentazione delle transazioni continuano a rappresentare un fattore critico. ristoratori, venditori ambulanti, tassisti, NCC e concessionarie auto compongono un’area che l’Amministrazione finanziaria considera più esposta a possibili anomalie dichiarative.

Nel settore della ristorazione il differenziale di reddito è eclatante: gli operatori con punteggi alti dichiarano in media circa 65.400 euro, contro poco più di 15.000 per chi resta sotto la soglia 8. Anche il trasporto pubblico non di linea mostra una quota rilevante di contribuenti con livelli di affidabilità inferiori alla media nazionale. Intanto, comparti tradizionali come tabaccai, bar, pasticcerie, negozi di arredamento e macellerie evidenziano segnali di rallentamento dei risultati economici. Il caso delle farmacie, reduci dai picchi pandemici, va letto tenendo conto del rientro della domanda sanitaria su livelli più fisiologici, con effetti diretti sia su margini sia sui punteggi ISA.

Algoritmi, fattura elettronica e il futuro dei controlli fiscali

Con quasi sei milioni di partite IVA, l’Italia ha bisogno di filtri intelligenti per gestire la mole di informazioni prodotte dalla fattura elettronica e dai nuovi adempimenti digitali. In questo contesto gli ISA diventano un tassello centrale di un sistema di controlli sempre più data driven, che punta a ridurre la casualità e aumentare la precisione degli interventi.

Gli algoritmi non sostituiscono l’attività ispettiva, ma orientano il radar dell’Amministrazione verso le situazioni statisticamente più anomale. Un punteggio basso può riflettere eventi eccezionali perfettamente legittimi, così come un punteggio alto non blinda il contribuente da verifiche future. Le dichiarazioni 2025 confermano una distanza strutturale tra categorie ad alta affidabilità e comparti più fragili, distanza che con ogni probabilità guiderà le prossime strategie di controllo. Per professionisti e imprese il tema non è più solo pagare le imposte dovute, ma presidiare nel tempo il proprio profilo di affidabilità fiscale, vero asset immateriale nel rapporto con il Fisco.