È ufficiale l’ordinanza da parte della Protezione Civile (n. 787 del 23/08/2021) relativa all’anticipo del pagamento della pensione presso gli sportelli postali. La misura riguarda i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili.

Dunque, conto alla rovescia per i pagamenti delle pensioni INPS di settembre anticipate a queste date e attenzione a queste 4 importanti novità.

Il contenuto dell’Ordinanza della Protezione Civile

Come avvenuto finora, per evitare assembramenti e quindi rischi di possibili contagi, i pagamenti pensionistici sono stati anticipati. A partire da domani, giovedì 26, i pagamenti dei vitalizi saranno scaglionati per cognomi fino alla fine del mese.

La disposizione interessa anche chi riceve gli accrediti sugli strumenti di pagamento di Poste Italiane.

Come confermato dal Comunicato stampa INPS del 24 agosto, il pagamento avverrà in base alla lettera del cognome dei titolari delle prestazioni. Il calendario è il seguente:

A – B, giovedì 26 agosto;

C – D, venerdì 27 agosto;

E – K, sabato (mattina) 28 agosto;

L – O, lunedì 30 agosto;

P – R, martedì 31 agosto;

S – Z, mercoledì 1° settembre.

Ovviamente la turnazione dei giorni dipenderà anche dall’effettiva apertura al pubblico per 6 giorni degli uffici postali. Chi invece preleva gli importi delle prestazioni presso gli ATM Postamat, potrà farlo già dal primo giorno dell’anticipo.

Per chi infine riceve l’accredito della pensione sul c/c bancario, questo come sempre avverrà il 1° del mese.

Le prime novità legate alle pensioni INPS

L’ordinanza della Protezione Civile conferma che anche i pagamenti pensionistici di ottobre e novembre 2021 saranno anticipati.

Nel dettaglio, le pensioni di competenza del mese di ottobre sono anticipate dal 27 settembre al 1° ottobre.

Invece per le rate riferite al mese di novembre i pagamenti inizieranno il 25 ottobre e si concluderanno il 30 dello stesso mese.

Pensioni INPS di settembre anticipate a queste date e attenzione a queste 4 importanti novità

In chiusura accenniamo ad altre novità collegate con la pensione di settembre (o quelle successive).

La prima rimanda a chi ancora aspetta gli eventuali rimborsi legati alla dichiarazione dei redditi. Chi l’ha presentata con ritardo, o comunque a maggio ma non ha ricevuto il rimborso, potrebbe ricevere l’accredito con l’imminente pensione.

Un secondo elemento da controllare è il possibile accredito della quattordicesima. Come per il caso precedente, anche questo riferimento è rivolto solo agli aventi diritto. Quindi, chi non ha ancora ricevuto la quattordicesima a luglio, pur avendone diritto, potrebbe vedersela accreditata con il vitalizio di settembre.

Infine, ricordiamo che da ottobre non sarà più possibile accedere al portale INPS tramite PIN e codice fiscale. Chi nel frattempo non si sarà dotato di una delle identità digitali (PID, CIE, CNS), potrà ricorrere alla delega digitale.

