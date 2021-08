Un eccesso di colesterolo e di trigliceridi nella dieta è strettamente associato alla possibilità di incorrere in malattie cardiovascolari. Ecco un test medico per valutare quante probabilità abbiamo di avere problemi al cuore nei prossimi 10 anni. Il colesterolo è una molecola che può essere assunta con la dieta ma che viene prodotta anche dall’organismo. In effetti, nonostante la cattiva pubblicità che si è conquistato, il colesterolo ha un ruolo fondamentale sul metabolismo del nostro corpo e lo protegge anche in modi scoperti solo di recente.

Modulare l’assunzione di colesterolo con la dieta è il primo passo da compiere per evitare gravi problemi di salute nel prossimo futuro. Numerosi sono gli alimenti che possono contribuire all’abbassamento del colesterolo: cavoli, pesce, frutta, legumi. In generale, seguire la dieta mediterranea potrebbe essere un buon modo per controllare la quantità di lipidi nel sangue. Anche noci, noccioline, mandorle e arachidi possono contribuire ad abbassare il colesterolo. Per esempio, è incredibile quanto diminuisca il colesterolo mangiando questa varietà di noci poco conosciuta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Finora nessuno studio aveva valutato gli effetti dell’assunzione di queste noci nella dieta. Un lavoro presentato solo di recente, dà utili informazioni di cui tener conto.

È incredibile quanto potrebbe diminuire il colesterolo mangiando questa varietà di noci poco conosciuta

Stiamo parlando delle noci pecan, frutto dell’albero pecan, originario della zona tra Messico e Stati Uniti. Queste noci sono ricche di minerali e vitamine, fibra alimentare e proteine. I loro benefici sono da tempo riconosciuti.

Come anticipato, in un articolo pubblicato pochi giorni fa (Guarneiri LL et al, 2021), i ricercatori hanno cercato di capire se integrare la dieta con noci pecan potesse avere benefici in pazienti a rischio cardiovascolare.

Hanno scoperto che assumendo 68 g di noci pecan al giorno (circa 470 calorie) si ha una significativa riduzione del colesterolo totale a digiuno, del colesterolo LDL (il colesterolo “cattivo”) e dei trigliceridi. In particolare, il calo medio di colesterolo totale è stato di circa il 5%; tra il 6% e il 9% è stata la diminuzione di colesterolo-LDL.

Questi dati sono significativi dal punto di vista clinico, e questi accorgimenti, associati a uno stile di vita sano, possono avere un impatto a lungo termine sulla salute. Le noci pecan possono essere inserite nella dieta utilizzandole nell’impasto dei biscotti o torte morbide, nel pesto per una ricetta originale o nelle quiches. Prima di inserirle nella nostra alimentazione, però, è sempre meglio consultarsi con il nostro medico di base.