Pensioni bloccate e assegni in attesa per mesi: cresce l’allarme sui ritardi nelle sedi Inps

I ritardi pensione in Piemonte stanno creando disagi concreti a molti lavoratori che hanno già lasciato il posto di lavoro ma non hanno ancora ricevuto il primo assegno. Il punto centrale, infatti, è distinguere tra i tempi previsti dalla legge e i rinvii che nascono da difficoltà amministrative. Questa differenza è decisiva per capire quando l’attesa è normale e quando invece non lo è.

Negli ultimi mesi sindacati e associazioni hanno raccolto diverse segnalazioni sul territorio piemontese. Inoltre il problema non viene descritto come una regola generale valida ovunque, ma come una criticità locale che pesa soprattutto su pratiche più complesse. Per questo motivo è utile chiarire come funzionano le finestre mobili, quali categorie risultano più esposte e perché gli uffici Inps fanno più fatica a chiudere alcune domande.

Finestre mobili e tempi di legge: quando il ritardo non è anomalo

Per leggere bene il fenomeno dei ritardi pensione in Piemonte bisogna partire da una distinzione semplice. Le finestre mobili sono tempi di attesa previsti dalla normativa e non rappresentano un errore dell’Inps. In pratica, il lavoratore può aver maturato i requisiti per uscire, ma il pagamento non parte subito. Va ricordato che la decorrenza della pensione segue regole precise e diverse a seconda del canale di uscita scelto.

La pensione anticipata ordinaria, cioè la misura che consente di lasciare il lavoro con un certo numero di contributi senza attendere la pensione di vecchiaia, prevede in genere una finestra di tre mesi nel settore privato e di quattro mesi nel pubblico impiego. La pensione anticipata contributiva, riservata a chi rientra nel sistema contributivo e soddisfa requisiti specifici, segue invece una finestra di tre mesi.

Allo stesso tempo ci sono altre formule con tempi più lunghi. I lavoratori precoci, cioè chi ha versato contributi molto presto e rientra in particolari condizioni, possono scontare attese più estese, fino a sei mesi nel pubblico. Opzione Donna, che consente l’uscita anticipata con calcolo contributivo dell’assegno, può arrivare in alcuni casi a una decorrenza di dodici mesi.

In questo caso il problema segnalato in Piemonte è diverso. Le attese denunciate da pensionati e sindacati andrebbero oltre questi termini fisiologici. Infatti molti cittadini avrebbero già superato la finestra prevista dalla legge senza ricevere il primo accredito. Per questo motivo si parla di ritardi non fisiologici, cioè di rinvii aggiuntivi che non dipendono dalla norma ma dall’iter amministrativo.

Piemonte, i casi segnalati e le categorie più esposte

Il caso Piemonte è emerso attraverso le segnalazioni raccolte da sindacati e associazioni dei pensionati. Secondo quanto riferito sul territorio, diversi lavoratori hanno completato le procedure di uscita ma attendono ancora la liquidazione del primo assegno. Inoltre, in molte situazioni, manca una comunicazione chiara sui tempi effettivi. Questo aumenta l’incertezza, soprattutto per chi non ha altre entrate dopo la cessazione del lavoro.

Le pratiche più delicate riguardano soprattutto categorie con posizioni previdenziali meno lineari. Tra i gruppi più colpiti compaiono i giornalisti dipendenti, i lavoratori del settore telefonico, gli autoferrotramvieri e i dipendenti pubblici. Va ricordato che in questi comparti sono frequenti fondi dedicati, regole specifiche e controlli incrociati tra gestioni diverse. Di conseguenza la lavorazione può richiedere più verifiche.

I dati Inps aiutano a contestualizzare il quadro. In Piemonte risultano oltre 1,3 milioni di pensionati. La maggior parte delle domande viene chiusa in tempi rapidi: circa il 69,2% delle pratiche della gestione privata viene evaso entro 15 giorni, mentre nella gestione pubblica la quota arriva al 72,4%. Allo stesso tempo il dato peggiora nei fondi speciali, dove meno della metà delle domande viene definita entro due settimane.

Questo significa che il sistema, nel complesso, continua a funzionare per molte pratiche standard. Tuttavia alcune posizioni restano bloccate più a lungo. Inoltre il rischio concreto riguarda il reddito: chi aspetta il primo assegno può trovarsi per mesi senza entrate stabili. Per questo motivo il tema viene seguito con attenzione, ma senza trasformare il caso locale in una regola nazionale.

Carriere miste, meno personale e una macchina Inps sotto pressione

Dietro molti ritardi pensione in Piemonte ci sono le carriere miste. Sempre più lavoratori hanno cambiato settore nel corso della vita professionale. Alcuni hanno versato contributi nel privato e poi nel pubblico, altri in più fondi o gestioni. In questi casi l’Inps deve ricostruire tutta la storia contributiva prima di liquidare la pensione. Infatti basta una difformità nei dati o un documento mancante per fermare la pratica.

Qui entrano in gioco concetti spesso poco chiari. Il cumulo contributivo permette di sommare periodi versati in gestioni diverse per raggiungere il diritto alla pensione. La ricongiunzione, invece, consente di trasferire i contributi in una sola gestione, ma richiede controlli tecnici. Inoltre i fondi speciali hanno regole particolari e richiedono verifiche più approfondite. In questo caso la complessità amministrativa spiega molti rallentamenti.

Allo stesso tempo pesa la carenza di personale. In Piemonte l’organico Inps nel 2024 era pari a 1.263 dipendenti, con una riduzione di 97 unità rispetto all’anno precedente. Una contrazione che incide sulla capacità di gestire pratiche tecniche e numerose. Inoltre il ricambio del personale non è immediato, perché servono tempo e formazione in una materia molto complessa.

Le conseguenze sono pratiche e non teoriche. Chi attende il primo assegno deve far fronte ad affitto, bollette e spese quotidiane senza una data certa. Per questo motivo sindacati e associazioni chiedono uffici più forti e procedure più rapide. Va ricordato che non si tratta di consulenza previdenziale personalizzata, ma di un quadro utile per capire perché alcune pensioni partono nei tempi previsti e altre, soprattutto in presenza di carriere frammentate, si allungano oltre il dovuto.