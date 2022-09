La frutta di stagione è così buona che non possiamo fare a meno di gustarla regolarmente. A volte abbiamo anche il desiderio di conservarla, preparando una deliziosa marmellata fatta in casa. L’autunno preannuncia l’arrivo in tavola di un frutto molto amato: il melograno, o meglio, la melagrana.

A partire da settembre fino a novembre la possiamo trovare fresca in vendita tra gli scaffali del supermercato o dal fruttivendolo. I semi sono buoni e uno tira l’altro, ma spesso ci si domanda come fare in casa il succo.

Se questa è la nostra intenzione, sappiamo che il procedimento non è per nulla complicato. Lo possiamo fare in diversi modi, ma il risultato sarà sempre lo stesso: un prodotto freschissimo e salutare, da gustare in ogni occasione.

A cosa fa bene e come va bevuto

La melagrana è un prodotto ricco di benefici e proprietà nutritive. Si parte dal grande contenuto di acqua, circa l’80% per frutto. Discreto è l’apporto di fibre, grassi e proteine, mentre abbonda di vitamina A e C. Non mancano i minerali come fosforo e potassio, a cui se ne aggiungono altri come magnesio, ferro e zinco.

Tutti questi nutrienti donerebbero a questo gustoso frutto proprietà anticoagulanti, antiossidanti e gastroprotettrici. Per questo motivo, un consumo regolare potrebbe ridurre le probabilità di contrarre malattie cardiovascolari e aterosclerosi, oltre che prevenire l’invecchiamento cutaneo.

Il frutto è squisito se si mangia in un’insalata, come ingrediente di un risotto o in accostamento al salmone. Il succo, invece, potrebbe far parte di una sana colazione. Per gustarlo al meglio potremmo centrifugarlo con altra frutta e accompagnarlo a biscotti o frutta secca.

Come fare in casa il succo di melagrana e conservarlo fino a 3 mesi

Dopo aver spiegato cosa contiene la melagrana, vediamo come spremerla correttamente. Un metodo rapido e intuitivo prevede l’utilizzo dello spremiagrumi. Si taglia il frutto in due parti, quindi si spreme come un’arancia. Infine, si filtra il liquido ottenuto con un colino e lo si beve.

Chi dispone dell’estrattore, invece, non dovrà fare altro che togliere i semi dalla melagrana, inserirli all’interno e azionare il programma. Entro pochi secondi dovremmo avere a disposizione il nostro squisito succo casalingo.

Infine, l’ultimo sistema si basa sull’uso del passaverdure. Anche in questo caso dovremo innanzitutto sgranare il frutto. Dopodiché versiamo i semi nello strumento e giriamo la manovella, finché non avremo ottenuto il risultato desiderato.

Per conservare il succo di melagrana potremmo servirci di una bottiglia di vetro con chiusura ermetica. Riponendolo in frigo potremo gustarlo per i 3 giorni successivi. Se, invece, volessimo averlo a disposizione più a lungo, potremmo congelarlo. Sistemiamolo in bicchieri di plastica ben coperti dalla pellicola. In questo modo dovrebbe preservarsi anche per 3 mesi.

Lettura consigliata

Pesche sciroppate fatte in casa velocissime e come servirle ripiene