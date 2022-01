C’è chi passa una vita pensando di poter diventare ricco con lo stipendio risparmiato, chi tenta la fortuna e chi conosce le regole per investire i soldi. La prima categoria probabilmente baratta il proprio tempo con lo stipendio, la seconda spera e la terza aspetta il momento giusto. Ciò, perché riconosce il valore delle cose e cerca di capire quando vendere o comprare. Capita, però, che anche inconsapevolmente si possa appartenere a questa categoria.

A volte, infatti si sente qualcuno che scopre in un cassetto una moneta rara o un francobollo se non un quadro in garage. Tali sono casi rari ma di sicuro c’è un bene che tutti abbiamo avuto almeno una volta nella vita, ovvero un oggetto d’oro. Non è raro infatti di conservare regali di occasioni importanti che magari, passati di moda, giacciono in un cassetto.

Ebbene quel cassetto potrebbe essere proprio la fortuna che tutti cercano per via della situazione economica attuale. Potrebbe, proprio essere un vero affare cederlo adesso. Ma a chi venderlo senza controlli e truffe? Sicuramente non è una domanda complessa come capire quanti soldi prelevare al bancomat dal primo gennaio 2022 per non avere controlli. Ma è opportuno riflettere per fare un buon affare. Perciò ecco come vendere l’oro che potrebbe essere il tesoro che abbiamo in casa senza saperlo.

Perché aumenta il prezzo?

È bene sempre ricordarsi che il mitico metallo splendente non solo è utilizzato nella gioielleria per le sue caratteristiche fisiche ma è anche un bene detto rifugio. Infatti, proprio come i rifugi riparano in caso di tempesta così l’oro mette al riparo i soldi dei risparmiatori.

Questo per il meccanismo che crea la famosa inflazione, cioè la perdita di valore della moneta. Infatti, proprio in questi giorni stiamo osservando come siano aumentati i prezzi. Tale aumento fa sì che con la stessa quantità di euro si comprino meno cose rispetto al passato. L’oro invece essendo più stabile non si deprezza e perciò diventa appetibile soprattutto da chi ha i soldi fermi sul conto. Tale meccanismo, alla fine, porta ad un aumento delle persone che comprano oro e che, a sua volta, ne favorisce l’aumento del prezzo, ovvero del suo valore. Pertanto il piccolo bottino che abbiamo in casa potrebbe diventare il tesoro tanto atteso.

Ecco come vendere l’oro che potrebbe essere il tesoro che abbiamo in casa senza saperlo

La prima cosa da sapere quando decidiamo di vendere gli oggetti conservati è che non tutti gli operatori possono commerciare in oro soprattutto da investimento. Infatti data la delicatezza della materia bisogna essere in linea con le regole della Banca d’Italia. Perciò prima di avventurarci sarà bene verificare sul sito della Banca centrale la presenza dell’operatore professionale.

La seconda cosa da fare è accertarsi del peso del monile con l’accortezza di non considerare eventuali pietre. Questa operazione è fondamentale perché solo così potremo controllare la correttezza della transazione. Ma non solo, perché, una volta verificata la quotazione, sapendo il peso, sarà semplice conoscere il valore del nostro tesoretto. Chiaramente prima di concludere sarà bene verificare quali sono le spese applicate onde evitare un salasso come quello che potrebbe arrivare sui prelievi al bancomat. Le stesse dovranno, poi, risultare dal documento di vendita. Solo in tal modo saremo sicuri di aver venduto in massima regolarità senza subire truffe.