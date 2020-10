Pensione con legge 104 fino a 4 anni di anticipo, la domanda scade il 30 novembre 2020

La pensione con legge 104 fino a 4 anni di anticipo fa parte delle tutele contenute nell’APE Sociale e prevede un sussidio corrisposto per dodici mensilità fino al raggiungimento dell’età pensionabile (nel 2020 è di 67 anni).

L’APE Sociale permette di anticipare il pensionamento, all’età di 63 anni, per i lavoratori che assistono un familiare con legge 104 in situazione di gravità. Inoltre, oltre al requisito anagrafico, è richiesta un’anzianità contributiva di 30 anni

Pensione con legge 104: i requisiti

Come abbiamo detto, la pensione con legge 104 fino a 4 anni di anticipo, fa parte delle quattro tutele previste dall’APE sociale:

a)disoccupati;

b)lavoratori invalidi civili;

c)lavoratori che assistono un familiare in situazione di handicap grave;

d)lavoratori che svolgono mansioni gravose. In quest’ultimo caso sono richiesti 36 anni di contributi.

Per poter accedere a questa misura, i lavoratori devono dimostrare al momento della domanda, la convivenza, da almeno sei mesi, con il familiare disabile. Quindi, possono fare domanda coloro che assistono:

a) il coniuge

b) un parente di primo grado convivente;

c) un parente o affine al secondo grado convivente, nel caso in cui il coniuge o i genitori della persona con handicap grave, siano mancanti, deceduti, affetti da patologie invalidanti o abbiano un’età di 70 anni.

Il sussidio APE sociale decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda

L’Importo dell’assegno

L’indennità è riconosciuta per dodici mensilità e l’importo dell’assegno mensile non può superare 1.500 euro lordi. L’indennità non è rivalutabile e non prevede l’integrazione al trattamento al minimo.

Per accedere all’APE sociale non bisogna essere titolare di alcuna pensione diretta.

Inoltre, è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa dipendente, parasubordinata e autonoma, svolta sia in Italia che all’estero.

Quando inoltrare la domanda

La domanda di accesso alla pensione con legge 104 con 4 anni di anticipo scadrà a breve. L’ultima data per poter presentare l’istanza è, infatti, il 30 novembre 2020.

L’APE sociale è una misura con scadenza annuale, infatti, scade il 31 dicembre 2020. La manovra della legge di Bilancio già prevede la proroga per tutto il 2021.