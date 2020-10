Quali sono i corsi gratuiti di Google? Il motore di ricerca Google mette a disposizione dei suoi utenti dei corsi gratuiti che possono essere frequentati online. Si tratta di percorsi che consentono di acquisire delle competenze specifiche per migliorare le proprie conoscenze in ambito informatico e non solo. I corsi, aperti a tutti, di durata varia, sono suddivisi in base a categorie. Ecco, quindi, tutto quello che c’è da sapere sui corsi gratuiti di Google.

Quali sono i corsi gratuiti di Google?

I corsi gratuiti che Google offre ai suoi utenti si dividono in tre categorie: marketing digitale; sviluppo professionale delle competenze; tecnologia e dati. Ognuna di queste categorie comprende poi diversi corsi che trattano i diversi argomenti relativi a quella macro-sezione. La durata è varia in quanto si va da meno di 2 ore fino ad arrivare a più di 20 ore e alcuni di questi concorrono poi ad ottenere una certificazione. Si tratta di un’attestazione rilasciata dallo stesso Google per le competenze acquisite. La certificazione è spendibile sul mercato del lavoro per riuscire a trovare l’occupazione dei propri sogni oppure cambiare ruolo all’interno dell’azienda presso la quale già si lavora.

Quali competenze si possono sviluppare?

Si possono acquisire molte competenze con questi corsi, ovviamente in base al settore scelto. Il marketing comprende percorsi che mirano a trasmettere competenze sul mondo del digitale, sull’advertising a pagamento e sull’uso del web per aumentare i clienti. I corsi su tecnologie e dati, invece, mirano a fornire competenze di programmazione e di machine learning. Infine i corsi relativi allo sviluppo professionale puntano a dare tutte le competenze necessarie per aprire un’attività online, trovare un lavoro oppure crearsi un network efficace. La rete di contatti è infatti fondamentale per sviluppare al meglio il proprio business. Non mancano corsi per imparare ad essere più produttivi oppure parlare in pubblico.

Come si può partecipare ai corsi?

Partecipare ai corsi gratuiti di Google è molto semplice. La partecipazione è totalmente gratuita e aperta a chiunque, senza la richiesta di conoscenze pregresse particolari. Per iniziare occorre collegarsi al Google Digital Traning e verificare quali siano i corsi a disposizione scegliendo quello di proprio gradimento. Poi va fatta la registrazione per attivare una propria area riservata: l’operazione può essere effettuata con un account Google o con una qualsiasi e-mail privata. Dopo aver verificato l’indirizzo e-mail si accede al corso prescelto e si seguono le lezioni online, senza limiti di tempo né orari obbligati.