La discesa dei mercati potrebbe essere un’ottima opportunità di acquisto in arrivo per un titolo azionario con potenziale di guadagno di circa l’80%. Secondo l’analisi grafica e previsionale potrebbero esserci tutti i presupposti per un tale guadagno nel lungo periodo.

Secondo l’unica analista che copre il titolo il giudizio è Outperform con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione superiore al 50%. La valutazione basata sui multipli di mercato, invece, da’ risultati contrastanti.

Un aspetto negativo del titolo è la sua piccola capitalizzazione, inferiore ai 40 milioni di euro, che espone le quotazioni a grandi possibili fluttuazioni.

Il titolo Renergetica (MIL:REN) ha chiuso la seduta del 28 ottobre a quota 4,27€ in ribasso del 2,06%.

Time frame giornaliero

Nel breve periodo la tendenza in corso è ribassista e le quotazioni hanno rotto al ribasso l’importantissimo supporto in area 4,31 euro (I obiettivo di prezzo). Si sono creati, quindi, i presupposti per un’accelerazione ribassista verso il II obiettivo di prezzo in area 3,90 euro. La massima estensione del ribasso si trova in area 3,49 euro (III obiettivo di prezzo).

Nel breve i rialzisti potrebbero prendere nuovamente il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 4,31 euro.

Scenario di medio/lungo periodo

La tendenza in corso è rialzista, ma si stanno creando le condizioni per una possibile inversione al ribasso.

Una chiusura settimanale inferiore a 4,2 euro potrebbe determinare un’accelerazione al ribasso che nel caso di una chiusura mensile inferiore a 3,93 euro sconfesserebbe lo scenario rialzista.

Fino a quando, però, il supporto in area 3,93 euro resisterà in chiusura mensile rimangono intatte le probabilità che le quotazioni possano raggiungere il massimo obiettivo rialzista in area 7,02 euro per un potenziale rialzo di circa l’80%.

