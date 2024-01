Il lavoratore edile è uno dei lavoratori che possono andare in pensione prima degli altri grazie a due misure di pensionamento anticipato che sono l’APE sociale e la Quota 41 per i precoci.

La prima misura però è stata modificata dalla legge di Bilancio del governo Meloni. Ma come vanno in pensione i lavoratori del settore edilizio?

Pensione 2024 per i lavoratori edili, ecco come anticipare l’uscita con due misure

L’APE sociale nel 2024 è diversa per età e contributi rispetto a quella del 2023. Infatti l’età pensionabile minima per lasciare il lavoro è a 63 anni e 5 mesi. Nel 2023 invece era a 63 anni esatti. Questa novità riguarda l’intera generalità dei lavoratori che possono rientrare nell’APE sociale. Anche i contributi previdenziali necessari per poter uscire dal lavoro con questa misura sono diventati più elevati. Ma solo per alcune categorie di lavoratori, tra cui gli edili. Infatti sempre fino al 31 dicembre 2023 gli edili che rientravano nell’APE sociale potevano sfruttare una situazione a loro vantaggio che consentiva il pensionamento con solo 32 anni di contributi e non con i 36 anni di tutti gli altri lavori gravosi. Nel 2024 invece questo vantaggio non c’è più e quindi gli interessati devono arrivare a 63 anni e 5 mesi di età e 36 anni di contributi.

L’alternativa senza limiti di età si chiama Quota 41 per i precoci

La pensione 2024 per i lavoratori edili però ha anche una via diversa e senza alcun limite di età. Infatti sempre per gli edili l’alternativa è la Quota 41 per i precoci. Si tratta di una misura che consente di andare in pensione a quanti, senza alcun limite di età, raggiungono i 41 anni di contributi versati. Di questi, 35 anni di contributi devono essere effettivi da lavoro e quindi privi al loro interno dei contributi figurativi di malattia e disoccupazione INPS. Inoltre di questi 41 anni di contributi, almeno un anno deve essere stato versato prima del compimento dei 19 anni di età.