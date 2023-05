Col tasso al 3% il conto di deposito della Zucca non è il più alto del mercato

Da qualche settimana in tv passa una pubblicità che indica le caratteristiche di un conto di deposito. Come recita la pubblicità, grazie al rendimento del 3%, il risparmiatore vedrà crescere i suoi risparmi senza fare un…..tasso!

La banca che offre questa opportunità è Ing Direct, colosso bancario mondiale che opera in Italia da circa 20 anni. Indubbiamente la pubblicità è molto carina. Il gioco di parole sul termine tasso è efficace e divertente. Inoltre i protagonisti della pubblicità, Elio e le storie tese, sono come al solito bravissimi. Ma al di là dell’efficacia della promozione sui media, oggi vogliamo chiederci se il conto deposito Arancio è il più conveniente? Oppure sul mercato si trovano alternative che offrono un tasso ancora maggiore? Scopriamolo.

Col tasso alto le banche vanno a nozze

Da quando la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse, le banche hanno fatto a gara ad accaparrarsi i soldi delle famiglie italiane. Gli oltre 1.200 miliardi di depositi sui conti correnti adesso fanno gola a tutti gli istituti. Infatti possono offrire un rendimento tra il 2% e il 4% e ricavare fino al 10% sul denaro prestato.

Naturalmente fare utili coi margini di interesse, che è il mestiere della banca, è una operazione che offre opportunità anche ai risparmiatori. Infatti chi ha dei soldi giacenti sui conti correnti, adesso può impiegarli sui conti di deposito e ricavare un buon rendimento. Anche se per quanto il rendimento possa essere alto, è comunque al momento molto lontano dal tasso di inflazione, in Italia al 7% annuo.

Col tasso al 3% ING vuole conquistare i portafogli degli italiani

La pubblicità onnipresente e aggressiva di Ing Direct sicuramente colpisce nel segno, ma farà altrettanto il prodotto? Analizziamo le caratteristiche principali dell’offerta. Il conto deposito Arancio offre un rendimento pari al 3% lordo per 12 mesi. Il deposito non è vincolato, quindi il risparmiatore può ritirare i soldi in qualsiasi momento.

Concentriamoci sul rendimento. Sicuramente il 3% è una buona remunerazione. Basti pensare che solo 12 mesi fa il rendimento su un conto deposito era pressoché zero. Ma la generosa offerta di Ing Direct, è anche la più conveniente? Oppure sul mercato si trovano conti deposito con rendimenti maggiori per orizzonti di 12 mesi?

Alternative al conto deposito della Zucca

Immaginiamo di investire 10.000 euro. Il conto deposito Arancio col tasso al 3% lordo offre circa un 2,0% annuo al netto di imposte, bolli e commissioni varie. Quindi dopo 12 mesi i 10.000 euro hanno fruttato circa 200 euro. Facendo una ricerca sui portali che confrontano i conti, scopriamo altre offerte decisamente più alte. Al momento della stesura di questo articolo alcuni conti di deposito permettono di guadagnare anche oltre 280 euro sempre al netto di imposte, bolli e commissioni. Per esempio investendo 10.000 euro in Si Conto! di Banca sistema si guadagneranno 274 euro. Con il conto deposito di Banca CF+ si guadagneranno 288 euro.

Abbiamo preso in considerazione i conti di deposito, ma per un investimento a 12 mesi potrebbero essere interessanti anche alcune obbligazioni. E per un risparmiatore che ha un orizzonte temporale maggiore potrebbe tornare utile uno strumento che fa guadagnare quasi il 10%.

(n.d.r. Proieizonidiborsa non ha alcun interesse in merito e riporta i dati a titolo di mera informazione al servizio dei lettori. Per i rendimenti indicati sono stati consultati i siti delle banche menzionate)