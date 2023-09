Guadagnare oltre il 6% all’anno con le obbligazioni di un titolo sottovalutato, ma ci sono dei rischi

Come fare per guadagnare oltre il 6% all’anno con le obbligazioni di un titolo sottovalutato? La possibilità arriva dall’obbligazione emessa da Maire Tecnimont e sottoscrivibile fino al 2 ottobre. Il prestito obbligazionario avrà durata di 5 anni, con facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno. Il tasso di interesse annuo lordo sarà pari al 6,50% fisso, con un incremento massimo dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2. Ricordiamo che i prestiti obbligazionari emessi dalle società sono più rischiosi di quelli emessi dai Paesi Sovrani. Questa precisazione è d’obbligo per gli investitori meno esperti.

Il dividendo di Maire Tecnimont e le raccomandazioni degli analisti

Un paio di settimane fa abbiamo affrontato in dettaglio quelle che sono le raccomandazioni degli analisti e il rendimento del dividendo di Maire Tecnimont. Riassumendo, possiamo dire che allo stato attuale il prezzo obiettivo medio a un anno ottenuto andando a considerare le raccomandazioni degli analisti è tale da esprimere una sottovalutazione di oltre il 30%.

Se, invece, si va a considerare il dividendo si scopre che allo stato attuale il suo rendimento è superiore al 3%.

Quale è il rischio di fallimento per questo titolo azionario?

Ovviamente il rischio principale per i possessori di un’obbligazione societaria è che l’emittente fallisca. Come fare per capire il rischio fallimento di una società? Esistono alcuni indicatori comunemente utilizzati per valutare questo rischio.

Il più noto di questi indicatori è il Piotroski F-score che varia da 0 a 9. Un valore di 8-9 vuol dire che la società è molto solida, tra 0 e 2 è da considerarsi finanziariamente molto debole. Nel caso specifico di Maire Tecnimont F-score vale 7, a indicare che la società è solida.

Se, invece, si considerano lo Z di Altman o il fattore H Fulmer le indicazioni sono di natura opposta.

Guadagnare oltre il 6% all’anno con le obbligazioni di un titolo sottovalutato: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 26 settembre a quota 3,64 €, in ribasso dell’1,36% rispetto alla chiusura precedente.

La proiezione in corso è rialzista, ma come si vede dal grafico, da ormai molte sedute le quotazioni sono compresse tra la resistenza a 3,84 € e il supporto a 3,616 €. Solo la rottura di uno di questi due estremi potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.