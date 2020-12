Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Noi di ProiezionidiBorsa amiamo consigliare ricette che trasformano prodotti stagionali e comuni in piatti gourmet. Alla portata di tutti i portafogli naturalmente: siamo intimamente convinti, infatti, dell’importanza di avere una cultura gastronomica diffusa e accessibile. In passato abbiamo parlato di come rendere la crema di cavolfiore un piatto gourmet (consultabile qui).

Oggi invece ci vogliamo concentrare sulla zucca. Prodotto autunnale-invernale, è diffusissima in tutte le Regioni italiane anche se con maggiore concentrazione al Nord. Preparare una crema di zucca è molto facile, ma il risultato può essere sempre lo stesso. Invece, con questo ingrediente che abbiamo tutti la crema di zucca diventa davvero eccezionale.

Ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per la nostra preparazione:

a) 500 grammi di zucca;

b) mezzo litro di latte;

c) quattro bicchieri d’acqua;

d) 200 grammi di patate;

e) sale e pepe.

L’ingrediente segreto

Qualche foglia di basilico sotto olio e sale.

La preparazione di crema di zucca davvero eccezionale

Come al solito andiamo a pulire la nostra zucca e la tagliamo in tanti piccoli cubettini. Una volta lavati, li riponiamo in una pentola capiente con il mezzo litro di latte e i quattro bicchieri d’acqua.

In seguito, andiamo a pelare 200 grammi di patate e, tagliate a cubetti, le inseriamo nella pentola con la zucca e gli altri ingredienti. Portiamo la parte liquida a bollore e aspettiamo venticinque minuti.

Una volta trascorso il tempo necessario, inseriamo il nostro fatidico basilico sotto sale e olio. Quelle foglioline daranno davvero un tocco in più alla crema che andremo a preparare: fresco e quasi primaverile.

Infatti, con questo ingrediente che abbiamo tutti la crema di zucca diventa davvero eccezionale. Prendiamo il nostro frullatore e frulliamo il tutto. A questo punto dovremo far riposare il composto per una ventina di minuti, dopodiché la crema di zucca è pronta! Buon appetito.