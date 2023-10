Paolo Bonolis è il conduttore televisivo di Mediaset più pagato, quanti soldi guadagna con Avanti un Altro e il patrimonio

Paolo Bonolis è un conduttore molto apprezzato dal pubblico grazie alla sua verve ironica e talvolta irriverente. Secondo le indiscrezioni, è il conduttore televisivo più pagato di Mediaset. Ecco il suo stipendio.

Tra i pochi conduttori che mettono d’accordo adolescenti e pubblico adulto c’è proprio lui, Paolo Bonolis, un personaggio che spesso fa discutere grazie alla sua verve irriverente, dietro la quale si cela un uomo spesso apprezzato per la sua grande umanità.

Paolo Bonolis è il conduttore televisivo di Mediaset più pagato in assoluto e questo non sorprende chi segue da tempo la sua carriera. Ha un’innegabile capacità di intrattenere e programmi come Avanti un Altro e Ciao Darwin sono veri e propri cult della televisione.

Paolo Bonolis è il conduttore televisivo di Mediaset più pagato, ecco il suo stipendio

Secondo le indiscrezioni, Paolo Bonolis guadagnerebbe 40 mila euro per ogni puntata di Avanti un Altro. In totale, invece, il suo stipendio sarebbe di 9 milioni di euro l’anno. Insomma, una cifra che rispecchia il grande successo di Bonolis, che spesso è anche la mente dietro i programmi che conduce. Il suo patrimonio stimato è invece di circa 30 milioni di euro.

Oltre che noto conduttore Bonolis è anche un uomo molto generoso, che si è distinto grazie ai suoi atti di beneficenza. Sembra che durante la pandemia di COVID-19 abbia donato 1 milione di euro per aiutare le famiglie in difficoltà.

Chi sono gli altri personaggi televisivi che guadagnano più di tutti

Subito dopo di lui, in termini di guadagni, verrebbero Gerry Scotti e Maria de Filippi, altri due conduttori di grandissimo successo e che hanno fruttato molti soldi alle casse dell’azienda. Prima dell’addio a Mediaset, anche Barbara D’Urso figurava tra i conduttori che guadagnavano più soldi. Sempre secondo le indiscrezioni, era al quarto posto, quindi subito dopo quelli già citati.

Lettura consigliata

Quanto guadagnava Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque e Domenica Live