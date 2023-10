Quanto guadagna Alessia Marcuzzi, il suo patrimonio e il nuovo programma che condurrà su Rai 2

Risale alle ultime ore la notizia che la Rai abbia affidato la conduzione di un varietà ad Alessia Marcuzzi. Ecco svelato il patrimonio della conduttrice e ciò che sappiamo sul programma che presenterà prossimamente.

Alessia Marcuzzi è nota per l’attività di modella svolta in precedenza, come attrice e soprattutto come conduttrice di programmi televisivi quali “Isola dei Famosi”, “le Iene” e il “Grande Fratello”.

Per la Rai ha condotto nel 2023 un programma di nome “Boomerissima”, andato in onda tra gennaio e febbraio dell’anno corrente. Proprio quest’emittente le ha affidato la conduzione di una nuova trasmissione, che verrà trasmessa nel 2024.

La lunga carriera di Alessia Marcuzzi le ha certamente permesso di accumulare soldi e fama. Scopriamo dunque quali sono i suoi guadagni e il patrimonio.

Quanto guadagna Alessia Marcuzzi e a quanto ammonta il suo patrimonio

I guadagni stimati di Alessia Marcuzzi sono tra i 2 e i 2 milioni e mezzo di euro l’anno solo grazie alla televisione. Una cifra di tutto rispetto, che si somma ai guadagni dovuti alla sua attività imprenditoriale. Infatti, è proprietaria di un marchio di borse in pelle e una linea di skincare.

Tirando le somme, il suo patrimonio potrebbe ammontare a circa 15 milioni di euro. Una cifra di tutto rispetto!

Il nuovo programma che condurrà su Rai 2

Come abbiamo accennato, la Rai ha affidato ad Alessia Marcuzzi la conduzione di un nuovo programma televisivo. Quest’ultimo avrà un format simile a quello di “Boomerissima”. Lo scopo, infatti, sarà quello di rivolgersi ai giovani.

Non è ancora noto il nome del programma, che sarà certamente un varietà prodotto da Freemantle, che collabora con la Rai per trasmissioni come “Belve” e “Avanti Popolo”. Sappiamo infine quando sarà trasmesso e cioè a partire dalla primavera del 2024. Insomma, tocca aspettare ancora un po’ per assistere al nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi.

