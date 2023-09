Quanto guadagnava Barbara D’Urso con Domenica Live e Pomeriggio Cinque e quale sarà il suo nuovo lavoro da novembre

L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset è stato sconvolgente per la maggior parte dei telespettatori. Scopriamo quanto guadagnava la regina dei salotti televisivi per condurre le sue trasmissioni di maggiore successo.

Che la si ami o la si odi, è indubbio che Barbara D’Urso sia un’icona della televisione italiana. Le sue trasmissioni sono sempre state molto seguite dal pubblico.

Proprio per questo il suo addio alla Mediaset è stato sconvolgente per tutti. Grazie alla sua collaborazione con la nota emittente televisiva e alla propria capacità di coinvolgere il pubblico, Barbara d’Urso ha guadagnato molti soldi nel corso della sua carriera. Scopriamo quale fosse il suo stipendio.

Quanto guadagnava Barbara D’Urso con Domenica Live e Pomeriggio Cinque

Secondo le ultime stime, Barbara d’Urso percepiva circa 8.000 euro a puntata per le edizioni pomeridiane e 15.000 per quelle domenicali.

Sono però dei dati che la diretta interessata non ha mai confermato. Sembra però che grazie a tutte le sue trasmissioni, incluse quelle citate, la D’Urso sia riuscita a percepire fino a 6 milioni di euro ogni anno, se non addirittura di più. Una cifra davvero incredibile, che attesta quanto redditizio sia stato il rapporto tra la Mediaset e la D’Urso.

Quale sarà il suo nuovo lavoro da novembre

Ecco svelato quanto guadagnava Barbara d’Urso con Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Adesso in molti si chiedono che cosa farà in futuro. Ebbene, sembra che ci siano delle novità in proposito. La conduttrice, che risiede a Londra, per il momento ha deciso di tralasciare il mondo della televisione.

Infatti, il 3, il 4 e il 5 novembre prenderà parte ad uno spettacolo di nome Taxi a due piazze, che si terrà al Teatro Alfieri di Torino. Non è la prima volta che la D’Urso recita a teatro, dacché il suo debutto si è tenuto a febbraio di quest’anno, in occasione della prima dell’opera citata. Insomma, non resta che augurarle buona fortuna e chiedersi quando e se mai tornerà a lavorare in televisione.

Lettura consigliata

Il patrimonio di Eros Ramazzotti, quanto guadagna e quanti soldi di mantenimento versa all’ex moglie