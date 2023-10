Sono arrivati i nuovi Jeans Push up Calzedonia a 35,95 € e sono già un successo: ecco gli abbinamenti più trendy

Per la stagione autunno-inverno Calzedonia ha lanciato i nuovissimi jeans push up ad un prezzo irresistibile. Sono già un cult ma vediamo le varianti disponibili e qualche abbinamento seguendo gli spunti della Milano Fashion Week.

I pantaloni realizzati da Calzedonia sono un modello skinny a vita alta dalla versatilità unica. Il morbido tessuto denim garantisce comodità e confort per tutti i tipi di fisico. Il push up per i glutei dona una silhouette invidiabile e ci rende più sicure di noi stesse. Sono disponibili 6 varianti di colore che possono essere abbinate in molti modi diversi con stili davvero vari. Alla Milano Fashion Week, sebbene siano state presentate le collezioni primavera-estate 2024, si sono delineate precise tendenze come il ritorno della pelle o pelle sintetica oppure delle frange. Vediamo alcune proposte di abbinamento low cost, tutte da copiare!

Sono arrivati i nuovi Jeans Push up Calzedonia a 35,95 €: la versione ecru

Il pantalone chiaro è un classico della stagione estiva ma possiamo riscoprirlo anche in inverno con una abbinamento cozy chic. Su Yoox troviamo un maglione a trecce in versione crop Topshop a Dolcevita con manica lunga oversize. È disponibile in color avorio e ha un prezzo di 28 €. Un look total white perfetto per sentirsi al caldo non trascurando la moda. Ai piedi calzeremo un paio di mocassini senza lacci con borchie e plateau Even&Odd, in vendita su Zalando a 31,99 €. La nuova vita dei mocassini da donna sarà una delle tendenze per la stagione fredda.

Versione blue jeans medio

L’autunno ha portato un altro gradito ritorno, quello delle Mary Jane, scarpe décolleté con il cinturino. Sono calzature di classe che si abbinano alla perfezione con un look bon ton. Se scegliamo la versione blue jeans medio dei nostri pantaloni push up, potremo optare per un giacchino che ricorda l’intramontabile tailleur Chanel. Ad un prezzo di 39,99 €, H&M propone una giacca Bouclè in color azzurro, perfetta da indossare sulla gradazione di jeans classica. Su Zalando troviamo un paio di Mary Jane con doppio cinturino in nuance di colore azzurro a marchio Bershka, il modello Block Heel a 35,99 €. Se cerchiamo un outfit elegante ma sbarazzino questo abbinamento è sicuramente l’ideale.

Gli abbinamenti con la versione nero denim

Abbiamo accennato che alle sfilate milanesi si è assistito all’affermazione delle frange. Questo dettaglio hippy sembra non poter mancare in abiti e top. Sul sito della catena Motivi abbiamo scovato il modello Cardigan in maglia con frange (59,90 €) che formerà una coppia perfetta con i nostri pantaloni. Sul davanti il modello sembra una scarpa ma sul retro la lunghezza arriva all’altezza del punto vita. Ai piedi potremmo scegliere gli stivaletti arricchiti con zip e fibbia in metallo del brand Piazza di Spagna di PittaRosso a 39,90 € in finta pelle. Ricordiamo che Calzedonia ha attivato una promozione in base alla quale se si acquistano 5 paia di jeans denim push up, se ne pagano solo 4.

Ecco la prima novità dell’autunno: sono arrivati i nuovi Jeans Push up Calzedonia a 35,95 € e sono già un successo!

(n.d.r. Questo articolo è informazione gratuita. La Testata giornalistica sottolinea che non detiene nessun rapporto con i marchi indicati nel testo.)

Lettura consigliata

I migliori Mercatini di Natale 2023 in Trentino, offerte a partire da 283 € per giorni