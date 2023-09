I Rolex preferiti da Matteo Renzi e altri orologi: nuovo trend, spesa giustificata dalla rivalutazione futura

Vediamo ogni giorno i nostri politici impegnati nei social con cui documentano la loro attività lavorativa, l’impegno ma anche le vacanze e il tempo libero. Dalle foto si può estrapolare una parte della loro vita, delle preferenze e degli acquisti per prediligono. Molti politici sono amanti deli orologi e al loro polso troviamo sempre pezzi pregiati. Che sono anche ottimi investimenti.

Il Senatore Matteo Renzi è appassionato di orologi. Le foto lo ritraggono con modelli costosi e diversi che dimostrano quanto ci tenga al gusto e all’eleganza. Il colore viola sarebbe quello predominante, probabilmente il suo portafortuna. Il Rolex Oyster Perpetual con cui viene spesso fotografato ha il quadrante viola. Si tratta di un 36 mm in acciaio con ghiera liscia. Il prezzo di questo modello si aggira sui 4.000 euro, non certo economico ma neanche tra i più costosi del famoso marchio svizzero.

I prezzi dei Rolex sono stati rivisti al rialzo per il 2023 e anche l’usato sta acquistando valore con il passare del tempo. Gli orologi Rolex sono affidabili ma sono anche ottimi investimenti, oltre a non svalutarsi aumentano le possibilità di rivendita arrivando a un profitto. È lo stesso discorso che possiamo fare per gli orologi Bulgari.

Veri capolavori

Il Rolex preferito da Matteo Renzi è un bellissimo ed elegante modello ma non è l’unico con cui viene fotografato. In passato al suo polso si trovava il modello Bulgari Diagono Professional Scuba anche questo del valore di circa 4.000 euro. Automatico e sportivo è adatto sia per il tempo libero che per le cene formali e spesso quando era Sindaco di Firenze Renzi lo indossava durante comizi e interviste.

Non lo usa spesso forse per non alimentare polemiche ma il suo fiore all’occhiello è l’Audemars Piguet Royal Oak Chrono. Quello di Renzi è in acciaio con quadrante blu. Il valore è di 25.000 euro e visti i tempi che corrono e la crisi economica persistente indossarlo per un politico potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Ciò non toglie che l’orologio sia un capolavoro per via della complessità tecnica e dello stile audace che il marchio ha utilizzato durante la lavorazione. Questo sì che è un autentico investimento.

I Rolex preferiti da Matteo Renzi e il ritorno al passato

Renzi ama anche il vintage. E così al suo polso sono stati avvistati 2 modelli del passato completamente diversi tra loro. Il Rolex Oyster Perpetual ref. 6084 è un gioiello vintage che di solido possiedono i veri appassionati di orologeria. Il suo valore è di 3.000 euro e il bracciale con cui lo indossa è rivettato. Un tocco in più di classe ed eleganza.

Al suo polso però abbiamo visto anche uno Swatch sempre viola, colore che ritorna in tanti sui vezzi legati alla moda e al lusso. È il simbolo della città di cui è stato Sindaco, quindi il vezzo è giustificato. Il valore degli Swatch modello base si aggira sui 100 o 120 euro. Ricordano il passato soprattutto nei modelli basic, la casa svizzera ultimamente ha creato modelli moderni e ultra tecnologici e ha incrementato le collaborazioni che valorizzano il design. Tutti questi modelli prevedono una spesa importante che alla fine risulta però giustificata. La spesa si ammortizza facilmente e la rivendita è semplice. Gli acquirenti non mancano di certo. Per questo dovremmo riflettere con attenzione se vogliamo procedere con un acquisto in prospettiva.