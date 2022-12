Tutti stanno buttando le noci in acqua bollente, ecco il motivo ed è geniale

Perché buttare le noci in una pentola colma di acqua bollente? La domanda sorge spontanea. La risposta è sorprendente e svela un trucco ormai diventato virale su diverse piattaforme online.

Mangiare frutta secca è molto utile. È infatti una vera miniera di vitamine e sali minerali. Ciò vale ovviamente anche per le noci. In molti le definiscono un vero e proprio super cibo a causa nei numerosi e importanti nutrienti contenuti al suo interno.

Il profilo nutrizionale di questo super cibo

Hanno un elevato contenuto di vitamine del gruppo C e D, ma anche di sali minerali come manganese, rame, magnesio, fosforo, ferro e zinco.

Come tutta la frutta secca, le noci hanno un buon contenuto di omega-3 e omega-6. Questi due nutrienti svolgono tante funzioni importanti per il nostro organismo. Aiutano infatti la memoria, contribuiscono al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue e al funzionamento del cuore.

Quante noci mangiare al giorno

I nutrizionisti raccomandano di mangiare una porzione di massimo 30 grammi di noci al giorno. Sono uno spuntino molto salutare, che permetterà di spezzare la fame in attesa del pranzo o della cena.

È possibile anche usarle per guarnire lo yogurt bianco assieme ad un po’ di miele, che funzionerà da dolcificante. Se non le si vuole mangiare come spuntino, un’idea golosissima è usarle per condire il pesto.

Perché tutti stanno buttando le noci in acqua bollente?

Non solo le noci sono un ottimo spuntino dal punto di vista nutrizionale ma hanno anche un sapore delizioso. Molte persone amano mangiarle. Tuttavia dover rimuovere ogni volta il guscio è piuttosto stancante. Capita inoltre spesso che i suoi frammenti finiscano un po’ ovunque. Il motivo per cui tutti stanno buttando le noci in acqua bollente è proprio sgusciarle in modo molto più semplice e veloce.

Il procedimento

Basta prendere una pentola, metterci dell’acqua e le noci che si vogliono sgusciare. Farla scaldare sui fornelli fin quando l’acqua non diventerà bollente. Fatto ciò, spegnere il fuoco. Ecco che il guscio apparirà molto più morbido di quanto lo fosse in precedenza. Pertanto, rimuoverlo con le mani sarà davvero semplice!

Un’alternativa è metterle nel microonde per un paio di minuti. Anche in questo caso, serviranno un recipiente abbastanza capiente e un po’ di acqua da versare al suo interno. Questo metodo impiega ancora meno tempo. Applicando uno di questi trucchi geniali appena proposti, i gusci delle noci non saranno mai più un problema.

Come conservare le noci sgusciate

Dover ripetere sempre questo procedimento potrebbe a lungo andare risultare stancante. Pertanto, si consiglia di sgusciare tutte le noci disponibili e poi conservarle. Per evitare che marciscano, basta metterle in un contenitore di vetro coperto con un tappo a chiusura ermetica che andrà poi riposto in frigorifero o in dispensa. Nel primo caso si conserveranno per 2 mesi, nel secondo per non più di un paio di settimane e cioè circa 14 giorni di tempo.