Mai più bancomat: per prelevare agli ATM non servirà più la carta fisica

L’evoluzione tecnologica è destinata a rivoluzionare anche il settore bancario. I cambiamenti avranno un impatto significativo per gli utenti che, nei prossimi anni, dovranno fare i conti con una serie di novità, soprattutto in relazione alle modalità di prelievo dei contanti.

A breve, infatti, saranno inseriti sistemi all’avanguardia, più sicuri ed efficienti, che prenderanno il posto del classico bancomat. Per ritirare i soldi presso gli sportelli ATM, non sarà più obbligatorio utilizzare la carta fisica. L’innovazione dovrebbe essere attiva già dal prossimo anno e diventerà l’unica soluzione per accedere al contante.

Abolizione dei tradizionali sportelli ATM: la tecnologia al servizio dei cittadini

Continua il processo di digitalizzazione dei servizi bancari che, negli ultimi anni, ha contribuito a migliorare la gestione delle finanze personali di tantissime persone. A causa delle crescenti segnalazioni di furti e rapine, per rassicurare i cittadini le banche hanno deciso di sostituire gli sportelli tradizionali con strumenti “intelligenti”, in grado di garantire prelievi e versamenti più rapidi e tranquilli.

Saranno aboliti i bancomat e tutte le transazioni potranno essere effettuate tramite ATM contactless. Le nuove apparecchiature saranno dotare di tecnologia NFC (Near Field Communication), così come avviene già per i pagamenti tramite carte di debito, credito e prepagate e smartphone.

Non bisognerà più inserire il bancomat nello sportello, ma sarà sufficiente porla accanto al lettore presente sull’ATM. Le operazioni, inoltre, potranno essere compiute anche solo con il cellulare. Gli utenti dovranno inserire le proprie credenziali sulla schermata touchscreen e autorizzare le operazioni. Le funzionalità rimarranno invariate e, dunque, sarà possibile effettuare prelievi e versamenti, consultare il saldo disponibile e disporre trasferimenti.

ATM contacless: i vantaggi per gli utenti e le banche saranno numerosi

I vantaggi dell’introduzione degli sportelli ATM automatizzati saranno numerosi. Innanzitutto, grazie alla tecnologia NFS non potranno più essere clonate le carte bancomat. La maggior parte delle frodi denunciate, infatti, riguarda proprio questo problema. Addio anche al rischio di usura del microchip e della banda magnetica delle carte.

Con i nuovi sistemi di autenticazione (impronta digitale o riconoscimento facciale), inoltre, gli utenti potranno compiere le transazioni in maniera molto più veloce, evitando inutili file presso gli sportelli ed riducendo la divulgazione dei propri dati personali.

Ma i benefici coinvolgeranno anche le banche, che non saranno più costrette a sostenere ingenti costi di gestione per gli sportelli ATM. Le spese per la manutenzione ordinaria e le eventuali riparazioni di problemi e manomissioni saranno ridotte per sempre.

Gli sportelli automatizzati, infine, potranno essere posti in un maggior numero di luoghi, perché non avranno bisogno di meccanismi sofisticati di installazione. In questo modo, la loro disponibilità sarà incrementata e gli utenti non dovranno spostarsi lontano da casa.