Le regole sulla circolazione stradale sono dettate dal Codice della Strada. Molti però considerano, le norme previste dal Codice, valide solo per i veicoli a motore. Nulla di più sbagliato, perché anche chi guida una bicicletta, un monopattino o anche i pedoni, devono seguirle attentamente. C’è un intero articolo del Codice della Strada, composto da ben 10 commi, che stabilisce regole e sanzioni specifiche a cui sono assoggettabili i pedoni. Ed alcune di queste regole sono davvero particolari perché riguardano anche i cittadini che fanno jogging.

Pochi lo sanno ma rischiano 102 euro di multa anche i pedoni o chi corre e fa jogging in strada se non rispettano queste regole

Una sanzione amministrativa da 26 a 102 euro è quello che rischiano i pedoni che non rispettano alcune norme del Codice della Strada. Lo prevede il comma 10 dell’articolo 190 del Codice, che titola proprio “comportamento dei pedoni”.

Il pedone che cammina in strada ha l’obbligo di farlo negli spazi ad esso dedicati, quindi marciapiedi e banchine. Nel caso in cui per qualsiasi problema, il marciapiede sia ostruito, interrotto e così via, si può circolare sulla carreggiata, ma nel senso di marcia opposto a quello dei veicoli. In pratica, tenendo la sinistra. Nelle strade extraurbane valgono le stesse regole, salvo il caso che sia una strada a senso unico di circolazione. Infatti nelle carreggiate a senso unico si deve procedere nello stesso senso di marcia dei veicoli. Inoltre, se la passeggiata è dopo le ore diurne e in strade fuori dai centri abitati o quanto meno prive di illuminazione, i pedoni devono circolare in unica fila. Queste regole valgono anche per chi fa allenamento in strada, fa jogging e quindi corre per attività fisica.

Le altre regole del Codice della Strada

Anche il parlare su un marciapiede è sanzionabile secondo i dettami del Codice. Anche se non espressamente citato in questa formula, chi occupa un marciapiede impedendo agli altri avventori di sfruttarlo, è assoggettato alle sanzioni prima citate. L’attraversamento dei pedoni va effettuato solo sulle strisce pedonali quando queste sono presenti o non distano più di 100 metri dal pedone. Senza le strisce si può attraversare solo perpendicolarmente alla strada e non in obliquo. Pochi lo sanno ma rischiano 102 euro di multa anche attraversando la strada in maniera non a norma. Questo perché va liberata subito la carreggiata e l’attraversamento in perpendicolare è il più rapido. Per l’attraversamento fuori dalle strisce, si ribalta la regola generale che vuole il veicolo obbligato a fermarsi per consentire il passaggio del pedone. Senza le strisce è quest’ultimo che deve far passare prima le auto.

