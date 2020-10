L’arrivo di una raccomandata contenente una multa è sempre una grossa scocciatura. A volte però, l’importo della sanzione è così elevato da mettere in seria difficoltà le finanze di una famiglia. Basta davvero poco per ricevere multe elevatissime. La Redazione, ad esempio, ha descritto recentemente come un gesto banale può costare fino a 10.000 euro di multa. Chi riceve una sanzione e non è in grado di pagarla, può comunque chiedere una rateizzazione. Insomma, pagare una multa a rate è possibile, ecco come fare, come bisogna procedere e chi può farlo. Ricordiamo che non tutte le sanzioni consentono una rateizzazione. Per chiedere la dilazione dobbiamo infatti avere in mano un verbale del valore minimo di 200 euro. Non dobbiamo, nemmeno averlo impugnato innanzi al Prefetto o al giudice di pace.

Chi può rateizzarle

La Legge 120/2010 specifica chiaramente quali cittadini possano richiedere una rateizzazione delle sanzioni ricevute. La norma prevede che questa agevolazione valga solo per i cittadini in effettiva difficoltà. Il reddito del richiedente non potrà superare i 10.628,16 euro per un single con un aumento massimo di 1.032,91 per ogni familiare. Come detto, l’importo dovuto dovrà essere superiore a 200 euro. A queste condizioni pagare una multa a rate è possibile, ecco come fare ad inoltrare la richiesta. Il richiedente dovrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’autorità che ha emanato la sanzione. Quindi ad una forza di polizia oppure al Prefetto, al sindaco o al presidente della provincia. L’autorità in questione dovrà necessariamente rispondere entro il tempo massimo di 90 giorni dal ricevimento della richiesta. In questi casi vale il silenzio assenso. In altre parole, in caso di mancata risposta entro i 90 giorni, potremo considerare accettata la richiesta.

Abbiamo visto che pagare una multa a rate è possibile, ecco come fare se l’autorità accetta la proposta. Se la nostra richiesta ha esito positivo, potremo evitare l’esborso in un’unica soluzione dell’importo totale della sanzione. Sarà però importantissimo saldare puntualmente tutte le rate entro la data prevista. In caso contrario potremmo perdere il beneficio della rateizzazione. La normativa consente di rateizzare fino a 12 mesi le sanzioni di importo inferiore a 2.000 euro. Per le multe fino 5.000 euro il tempo utile per pagarle sarà di 24 mesi. La rateizzazione massima di 60 mesi varrà per i verbali superiori a 5.000 euro. La rata comunque non sarà mai inferiore a 100 euro mensili e comprenderà anche gli interessi calcolati al tasso legale.