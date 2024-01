Come sarà la prossima settimana per i mercati azionari-Foto da pixabay.com

L’anno borsistico è iniziato con una forte incertezza. Lo S&P 500 in settimana ha toccato nuovi massimi, mentre tutti gli altri listini azionari continuano a muoversi in un range laterale. Come sarà la prossima settimana per i mercati azionari? Wall Street rimarrà chiusa per festività e quindi gli altri listini vivranno come da copione una fase laterale di attesa. Frattanto si attendono importanti trimestrali delle società americane. Siamo giunti in un punto decisivo, anche se a parer nostro, come dal 1898 ad oggi, quello che detterà la strada sarà la chiusura del mese di gennaio. Sarà positivo o negativo? E quali effetti dispiegherà sui prossimi mesi?

Ecco cosa terrà banco

Il 2022 è stao un anno che ha visto i tassi di interesse salire in modo quasi repentino. La BCE li ha portao al 4,5% mentre la FED fra 5,25 e 5,50%. Molti analisti hanno scomesso quindi che a questa fase sarebbe seguita una recessione. Al momento non se ne ravvisano i prodromi. Frattanto però si intravedono dei possibili tagli dei tassi in USA. Questa probabilità verrà confermata o meno dai prossimi dati macroeconomci e dalle trimestrali americane in corso? C’è o meno un rallentamento economico oppure la possibilità che alle porte ci sia una recessione? A parer nostro nulla sembrerebbe ancora scontato.

Come sarà la prossima settimana per i mercati azionari?

I mercati analizzati alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 12 gennaio hanno segnato i seguenti prezzi

Dax Future

16.817

Eurostoxx Future

4.500

Ftse Mib Future

30.567

S&P500

4.783,83.

Il nostro frattale annuale da ora in poi proietta un ritracciamento per qualche settimana. Il minimo annuale dovrebbe essere segnato entro il mese di maggio.

Quali sono i livelli che riteniamo importanti per la tendenza annaule e che monitoreremo da ora in poi? Le chiusure del mese di gennaio. Se esse saranno inferiori ai seguenti livelli la probabilità sarà che possa essere iniziato un ritracciamento del 5/7% fino al mese di marzo. Il 7 di questo mese scadrà il nostro primo setup annuale e in questa data attendiamo la formazione di un minimo/massimo assoluto/relativo:

Dax Future

16.447

Eurostoxx Future

4.428

Ftse Mib Future

29.965

S&P500

4.545.

I primi giorni della prossima settimana ci daranno delle prime indicazioni anche se attualmente tutto fa sembrare che nei giorni scorsi si “sia formato un pantano”.

