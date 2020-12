Pagamento anticipato per chi riscuote le pensioni alle Poste Italiane anche per i mesi di gennaio e febbraio 2021. A comunicarlo l’ordinanza n. 723 della Protezione civile che precisa che sarà in vigore il calendario in ordine alfabetico per evitare assembramenti e ridurre il rischio di contagio Covid. Analizziamo nello specifico quali sono i giorni del pagamento anticipato pensioni gennaio e febbraio 2021.

Le nuove date del pagamento anticipato pensioni

L’ordinanza riporta in modo specifico che il pagamento delle pensioni riguarda anche l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civile. Ecco le nuove date del pagamento anticipato pensioni gennaio e febbraio 2021:

a) per l’assegno pensionistico di gennaio 2021, il pagamento è anticipato al 28 dicembre fino al 2 gennaio 2021;

b) per l’assegno pensionistico di febbraio 2021, il pagamento è anticipato al 25 gennaio 2021 fino al 30 gennaio 2021.

Inoltre, i pagamenti in contanti superiori ai 1.000 euro, che si riferiscono alle prestazioni di invalidità civile corrisposte dall’INPS, possono essere riscossi allo sportello di Poste Italiane fino alla fine dello stato di emergenza.

Pagamento pensioni gennaio e febbraio 2021 in anticipo

Il calendario alfabetico da rispettare per riscuotere le pensione alle Poste ed evitare assembramenti per rischio contagio, è il seguente:

a) lunedì 28 dicembre: cognomi che iniziano dalla A alla C;

b) martedì 29 dicembre: cognomi che iniziano dalla D alla G;

c) mercoledì 30 dicembre: cognomi che iniziano dalla H alla M;

d) giovedì mattina 31 dicembre: cognomi che iniziano dalla N alla R;

e) sabato mattina 2 gennaio 2021: cognomi che iniziano dalla S alla Z.

Gli uffici postali non aperti sei o cinque giorni prevedono un calendario diverso.

Uffici Posta con apertura di quattro giorni

a) primo giorno: cognomi che iniziano dalla A alla C;

b) secondo giorno: cognomi che iniziano dalla D alla K;

c) terzo giorno: cognomi che iniziano dalla L alla P;

d) quarto giorno: cognomi che iniziano dalla Q alla Z.

Uffici Posta con apertura di tre giorni

a) primo giorno: cognomi che iniziano dalla A alla D;

b) secondo giorno: cognomi che iniziano dalla E alla O;

c) terzo giorno: cognomi che iniziano dalla P alla Z.

Uffici Posta con apertura di due giorni

a) primo giorno: cognomi che iniziano dalla A alla K;

b) secondo giorno: cognomi che iniziano dalla L alla Z.

Infine, ci sono uffici aperti un’unica giornata in tutta la settimana, in questo caso il pagamento sarà effettuato per tutti nella stessa giornata.