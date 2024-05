Da inizio anno le azioni Generali Assicurazioni sono le migliori a livello europeo, cosa fare?

Le azioni Generali Assicurazioni registrano, da inizio anno, un record molto interessate. A livello europeo, infatti, hanno registrato la migliore performance del settore assicurativo. Cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi?

L’invidiabile record del Leone di Trieste

Generali Assicurazioni, guidata da Philippe Donnet, ha visto una notevole ascesa in Borsa nel corso del 2024, registrando un aumento di circa il 30% fino ad oggi. Questo la colloca in testa tra le compagnie assicurative europee, superando concorrenti come Allianz, Axa, Munich Re, Zurich Insurance e Prudential. Attualmente, il valore del titolo Generali è di 24,5 € ad azione, raggiungendo un livello che non si vedeva dal giugno 2008 e portando la capitalizzazione a 38,3 miliardi di euro.

Nonostante sia ancora distante dalle capitalizzazioni di giganti come Allianz e Axa, Generali sta accorciando le distanze sotto la guida di Donnet. L’annuncio del nuovo piano aziendale previsto per gennaio fa presumere agli analisti finanziari ulteriori potenzialità di crescita del titolo in Borsa.

Tuttavia, si alzano domande riguardo alla possibile riconferma di Donnet come CEO, considerando la sua scadenza nella prossima primavera e le posizioni di opposizione interne rappresentate da Caltagirone e Delfin. Questi ultimi, soprattutto Caltagirone, sono stati contrari a Donnet e hanno cercato di ostacolarlo, con il controverso Ddl Capitali che potrebbe complicare ulteriormente la situazione, rendendo la società meno governabile.

Nonostante le sfide interne, Donnet e il suo team ricevono i complimenti per i risultati ottenuti finora. Resta da vedere come si evolveranno gli eventi nei prossimi mesi e se Generali riuscirà a mantenere la sua traiettoria di crescita e stabilità.

Le indicazioni che arrivano dall’analisi grafica

La tendenza in corso sul grafico di Generali Assicurazioni è rialzista. Inoltre, le quotazioni mostrano una forza relativa superiore a quella del Ftse Mib. Tuttavia, uno stop al rialzo potrebbe essere dietro l’angolo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni stanno per arrivare a contatto con la resistenza in area 25,52 €. Il superamento di questo livello potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione al rialzo. In caso contrario, le quotazioni potrebbero ritracciare fino in area 20,59 €.

