Assunzioni in tutta Italia con questo concorso pubblico a tempo indeterminato per laureati con scadenza fine giugno 2022

La via dei concorsi pubblici è quella più facile da seguire per cercare di trovare lavoro. La maggior parte dei concorsi, infatti, dà la possibilità di trovare un lavoro stabile e duraturo attraverso il contratto a tempo indeterminato.

Quasi ogni giorno vengono indetti dei concorsi per lavorare negli Enti locali o nella Pubblica Amministrazione. Un ottimo modo, dunque, per cercare di ridurre al minimo la disoccupazione. Un’altra via percorribile è l’offerta di lavoro da parte di grande aziende.

Basti pensare all’ampliamento delle strutture, grazie agli investimenti e all’ambizione verso nuovi progetti. Ecco perché una delle aziende leader in Italia sta puntando verso il reclutamento e la formazione di ben 25.000 risorse. Cosa stiamo aspettando? Inviamo il nostro curriculum.

Ritornando ai concorsi pubblici, possiamo dire che, fortunatamente, vengono indetti con l’intenzione di dare lavoro ad un’ampia fetta di risorse. Infatti i concorsi possono interessare laureati e diplomati. Eppure, anche i possessori della sola licenza media possono ambire a trovare un lavoro migliore.

Ecco perché è importante partecipare ai concorsi, poiché rappresenta una possibilità per dare una svolta al proprio avvenire. Per esempio, recentemente è giunta la notizia secondo la quale vi sarebbero delle assunzioni in tutta Italia con questo concorso pubblico, che darebbe la possibilità di trovare un lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Si cercano bibliotecari

Il Comune di Treviso, e non solo, ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di un bibliotecario. Per partecipare vi sarebbero alcuni requisiti da soddisfare. Oltre ai classici requisiti, come l’età non inferiore ai 18 anni, la cittadinanza italiana, il possedimento dei diritti civili e politici e così via, quello più importante sarebbe la laurea, insieme all’esperienza.

Il concorso prevede una prova scritta e una orale, unitamente alla valutazione dei titoli. Per poter partecipare è obbligatorio compilare la domanda in via telematica, andando sul sito web del Comune. La domanda deve essere inoltrata entro il 30 giugno.

Come anticipato, non è solo il Comune di Treviso a cercare la figura del bibliotecario. I Comuni di Taurianova, Mirandola, Lula e l’Università di Venezia sono alla ricerca di un bibliotecario o archivista. Il termine ultimo è il 30 per il Comune di Treviso, mentre per Venezia è il 13 giugno.

Per partecipare al concorso indetto dal Comune di Taurianova, in Calabria, abbiamo tempo fino al 19, per quello di Mirandola, in Emilia-Romagna, fino al 26 e per quello di Lula, in Sardegna, fino al 13. Basta andare sui siti web di ogni Comune. In ogni caso, per qualsiasi altra informazione importante e per avere più dettagli circa il concorso consigliamo di leggere il bando ufficiale.

