Conquista a ogni boccone questa freschissima insalata di mare con seppie, calamari e gamberi e diversa dal solito polpo con patate e pomodorini 

Con l’approssimarsi dell’estate le nostre abitudini in tavola mutano. Piatti caldi e sostanziosi lasciano lo spazio a pietanze leggere e fresche. Risaputo come nulla possa risultare più adatto di una bella insalata. D’altronde ne esistono tante varianti in grado di renderla più che un contorno un piatto unico.

Possiamo sbizzarrirci anche con le insalata preparate col pesce, golose e nutrienti che saranno gradite da tutti a tavola. Infatti conquista a ogni boccone questa freschissima insalata di mare davvero ricca di gusto.

Ingredienti

Protagonista indiscusso dell’insalata di mare solitamente è il polpo sbollentato. Lo si prepara il più delle volte accompagnandolo alle patate nonché ai pomodorini. Ne esiste però anche qualche variante che rende il polpo morbido e gustoso.

L’insalata di mare si può cucinare però non solo col polpo ma anche con altri prodotti ittici. È il caso di questa ricetta particolare quanto buona che sfrutta alcuni molluschi e crostacei.

Ci serviranno:

250 g di gamberi;

250 g di seppie;

200 g di rucola;

250 g di calamari;

1 mango abbastanza grande;

1 avocado abbastanza grande;

limone;

olio extravergine di oliva;

sale;

cipolla;

sedano;

carota;

pepe.

Prima di tutto occupiamoci dei prodotti ittici. Laviamo e puliamo dalle interiora calamari e seppie. Da quest’ultimi eliminiamo anche le ossa. Priviamo i gamberi della testa e tagliamone leggermente il dorso, in questo modo sfileremo le interiora. Sciacquiamoli sotto l’acqua.

Irroriamo dell’olio in una pentola e inseriamovi un trito di sedano, cipolla e carota. Mettiamo a soffriggere le teste dei gamberi. Togliamo dal fornello e aggiungiamovi dell’acqua. Dopo aver fatto dorare le teste togliamole, assicuriamoci che l’acqua sia ancora presente a sufficienza. In caso contrario aggiungiamone e saliamo.

Mettiamovi a bollire le seppie e i calamari. Quando saranno quasi cotti bolliamovi all’interno anche i gamberi per qualche minuto. Scoliamo.

Sgusciamo i gamberi e tagliamo a striscioline seppie e calamari.

Mescoliamo in una ciotola olio, succo di limone, sale e pepe. Intanto peliamo e tagliamo a cubetti il mango e l’avocado. In una zuppiera uniamo la frutta al pesce. Condiamo con l’olio e il succo di limone precedentemente mescolati.

Lasciamo raffreddare in frigorifero. Quando staremo per portarla in tavola laviamo la rucola e asciughiamola, l’aggiungeremo alla nostra insalata.

Sarà un piatto completo, leggero e fresco, ma anche di una bontà indimenticabile grazie all’armonia dei sapori.

