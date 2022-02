Ottime notizie dall’Agenzia delle Entrate che riconoscerà 200 euro a queste famiglie per i mesi di gennaio e febbraio

Con l’istituzione dell’assegno unico sono tante le misure che vengono sostituite dallo stesso che giungerà sui conti delle famiglie a partire dalla metà di marzo. Tuttavia nonostante la cancellazione, alcune misure spetteranno comunque per i mesi di gennaio e febbraio 2022. Ad esempio, nonostante l’abrogazione a breve, i nuclei familiari numerosi potranno ancora ottenere circa 300 euro aggiuntive dai Comuni. Si tratta degli assegni concessi dai Comuni ma pagati dall’INPS a favore delle famiglie composte da almeno 3 figli minori a carico. O ad esempio il Bonus mamma domani. Inoltre tra le misure che verranno sostituite dall’assegno unico rientrano anche le detrazioni fiscali per i figli. Ma arrivano ottime notizie dall’Agenzia delle Entrate per tantissime famiglie numerose.

Con la circolare n.4 del 18 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce, infatti, tutti i chiarimenti inerenti al tale beneficio fiscale previsto dall’art.12 del TUIR. In particolare, in virtù dell’istituzione dell’assegno unico con il Decreto legislativo n.230/2021, si è anche modificata la disciplina contenuta nel suddetto articolo 12. Pertanto, a far data dal primo marzo 2022, cesseranno di avere efficacia le detrazioni fiscali per i figli a carico minori di 21 anni. Sono incluse le maggiorazioni delle detrazioni per i figli minori di tre anni e per i figli con disabilità. Inoltre viene abrogata anche la detrazione per le famiglie numerose.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare, specifica che fino alla fine di febbraio 2022 resteranno in vigore le detrazioni per carichi familiari. Pertanto il sostituto d’imposta dovrà computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando solo per i primi due mesi dell’anno l’art.12 del TUIR.

Inoltre per quanto riguarda la detrazione per le famiglie numerose, con almeno 4 figli, prevista dall’art.12 comma 1-bis, la circolare fa un’ulteriore specificazione. Per tali famiglie infatti arrivano ottime notizie dall’Agenzia delle Entrate.

La condizione richiesta dell’esistenza di almeno 4 figli, può verificarsi anche nel corso del 2022. Pertanto anche in questo caso spetterà la detrazione, in quanto questa non spetta per ciascun figlio, ma è come un vero e proprio Bonus. In particolare un contributo complessivo ed unitario a favore delle famiglie numerose. Pertanto, al 1°gennaio 2022 l’ulteriore detrazione per i figli a carico di 1.200 euro ex art.12, co.1-bis del TUIR, sarà erogata per soli 2 mesi. Ovvero, per i nuclei composti da genitori e quattro figli il contributo sarà pari a 200 euro per i mesi di gennaio e febbraio 2022. Inoltre tale detrazione spetterà anche se il quarto figlio dovesse nascere durante il 2022, dopo l’abolizione della misura, ad esempio nel mese di ottobre.