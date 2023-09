3 dolci facili senza zucchero da preparare in poco tempo perfetti per una colazione veloce ma genuina

Fare un impasto per dolci-Foto da pixabay.com

Ecco 3 torte light e con pochi ingredienti ma davvero golose per cominciare la giornata con gusto.

Il weekend è ovviamente fatto per rilassarsi ma anche per dedicarsi a tutte le attività che non riusciamo a seguire durante la settimana.

Da questo punto di vista, se non hai programmato un fine settimana in trasferta, puoi approfittarne per ottimizzare i tempi.

Ad esempio, potresti preparare dei piatti semplici ed equilibrati che puoi congelare e usare per un pranzo equilibrato anche in ufficio.

Se cucini per tempo delle cotolette di ceci ti basterà poi abbinare un’insalata con carote e pomodori per completare l’opera.

Ma perché non dedicarsi anche a qualche preparato per la colazione visto che quasi sicuramente sei sempre di corsa?

Anziché spendere in prodotti confezionati, per una volta potresti investire sulle preparazioni casalinghe.

E se ti riescono bene, chi lo sa, potrebbe diventare il tuo nuovo hobby rilassante.

Di seguito, ti proponiamo 3 dolci facili senza zucchero da preparare in poco tempo e con un adeguato apporto calorico.

Perché mangiare dolci senza sentirsi in colpa rende ancora più felici.

Zero zucchero, tanto gusto

Innanzitutto, una precisazione: fare dolci senza zucchero non significa che siano amari o insipidi.

Si tratta semplicemente di sostituire lo zucchero con altri ingredienti naturali come il miele o la frutta.

Banane, mele, pere o datteri sono frutti zuccherini e dunque perfetti per rinvigorire il sapore dell’impasto.

3 dolci facili senza zucchero da preparare in poco tempo pronti in 30 minuti

La prima torta che ti farà innamorare e diventerà protagonista delle tue colazioni è la classica 7 vasetti allo yogurt.

Siccome l’obiettivo è eliminare lo zucchero i vasetti diventano 5 e ti consigliamo di usare yogurt alla vaniglia o alla frutta per recuperare in gusto.

Se poi non sei soddisfatta a pieno, puoi sempre inserire nell’impasto anche gocce di cioccolato fondente, cannella o frutta a pezzetti grattugiata.

La seconda opzione è la classica torta di mele: consigliamo di scegliere le Golden perché sono la varietà più dolce.

Basta amalgamare 230 g di farina, 250 g di yogurt bianco, 2 uova, una bustina di lievito setacciato e 3 mele.

E se preferisci la frolla friabile della crostata, è sufficiente impastare 250 g di farina 0 con 100 g di burro e 2 tuorli.

A questo punto, non resta che farcire con la tua marmellata preferita che ti farà dimenticare di non aver usato lo zucchero.