La Legge 104/92 ha istituito una serie di agevolazioni per le persone affette da disabilità e per le loro famiglie. Tra i vantaggi economici previsti dalla normativa, ci sono specifiche casistiche di riduzione dell’IVA. Questa aliquota colpisce gli acquisti effettuati dai consumatori e può arrivare ad aumentare il costo di un bene di quasi un quarto. Ridurre questa imposta significa quindi abbassare significativamente il prezzo di prodotti altrimenti particolarmente costosi, rendendoli accessibili. Un esempio tipico delle agevolazioni previste dalla Legge 104 è quello delle automobili, dove l’IVA può arrivare a diverse migliaia di euro. In un recente articolo avevamo elencato cosa prevede la normativa in base alle diverse tipologie di disabilità. Oggi vogliamo invece analizzare come ottenere un’IVA meno salata sul prezzo della TV con la Legge 104.

Un necessario nesso funzionale

L’Agenzia delle Entrate specifica che i sussidi tecnici e informatici rientrano tra i beni previsti dalla Legge 104 per le agevolazioni IVA. I cittadini tutelati da questa norma possono quindi acquistare computer, telefoni ed altri strumenti elettronici pagando l’IVA al 4% anziché al 22%. Tali apparecchi possono essere sia di comune vendita che predisposti appositamente per lo specifico handicap. L’obbiettivo della norma è infatti aiutare le persone invalide ad acquistare strumenti utili a superare le proprie difficoltà. Risulta quindi necessario un nesso funzionale tra il bene acquistato e la specifica disabilità. L’Agenzia delle Entrate specifica quindi che per ottenere l’agevolazione i beni devono consentire una miglior comunicazione, comprensione o espressione per la persona.

Ottenere un’IVA meno salata sul prezzo della TV con la Legge 104

Un televisore rientra certamente tra gli strumenti tecnologici di comune interesse. Per alcune persone un apparecchio televisivo moderno può anche agevolare la visione o l’ascolto. In questo caso il disabile potrà quindi pagare l’IVA al 4% e non al 22% come normalmente previsto. Per ottenere questa agevolazione, la persona interessata dovrà richiedere una specifica certificazione ad un medico specialista dell’ASL. Il professionista dovrà infatti evidenziare il nesso funzionale tra il bene oggetto dell’agevolazione e l’handicap. Insomma, il nuovo televisore dovrà risultare utile all’integrazione o all’accesso alle informazioni o alla cultura del beneficiario del provvedimento. In conclusione, per ottenere un’IVA meno salata sul prezzo della TV con la Legge 104 è necessaria una specifica dichiarazione della commissione medica.