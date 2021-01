Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito importanti novità che interessano le famiglie con minori di 3 anni o anziani over 65. Lo Staff di Redazione di ProiezionidiBorsa spiega come ottenere un contributo spese di 40 euro al mese dall’INPS per famiglie con bambini o anziani.

Quali sono le nuove soglie di reddito ISEE che conferma il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Diventano più vantaggiosi i requisiti economici che il MEF fissa per la presentazione dell’istanza inerente la Carta acquisti INPS. La novità risiede nell’aumento della soglia di reddito ISEE che aumenta di una quota pari a 34,83 euro. Questo si traduce nella possibilità per un numero più ampio di famiglie di richiedere l’agevolazione economica. Come aveva già previsto il D.L. n. 112/2008, la Carta acquisto fornisce un contributo economico mensile pari a 40 euro. L’erogazione del sussidio avverrà anche quest’anno su base bimestrale e la vera novità riguarda il rialzo dei limiti di reddito ISEE per la richiesta. Vediamo di seguito in cosa consiste e come funzionerà nel 2021 la richiesta per la Carta acquisti INPS.

Ottenere un contributo spese di 40 euro al mese dall’INPS per famiglie con bambini o anziani: come e con quale reddito

A partire da gennaio 2021 le famiglie che intendono ricever il sussidio economico connesso alla Carta acquisti, potranno farlo a determinate condizioni. Relativamente al 2021 i limiti di reddito ISEE saranno così distribuiti in base ai destinatari: per i minori di 3 anni soglia ISEE pari a 7.001,37 euro; per gli anziani di età compresa tra i 65 e 70 anni soglia di reddito ISEE pari a 7.001,37 euro con un limite dei redditi complessivi pari a 7.001,37 euro; per gli anziani di età superiore a 70 anni soglia di reddito ISEE pari a 7.001,37 euro con un limite di redditi complessivi pari a 9.335,16 euro. Ecco i principali requisiti reddituali validi per il nuovo anno circa l’ottenimento della carta acquisti INPS.

