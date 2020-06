Per gli imprenditori l’usura e il tentativo di appropriazione “anomala” dell’azienda risultano degli ostacoli da tenere sotto controllo da parte delle forze dell’ordine. Già nei mesi di lockdown il campanello di allarme era suonato con l’invito a chi di dovere di effettuare stringenti controlli per evitare infiltrazioni di criminalità organizzata. L’allarme lanciato anzitempo trova riscontro tra gli imprenditori che non si sentono al sicuro per il verificarsi di questi fenomeni nel proprio quartiere o nella zona della propria attività.

Cosa fare contro le infiltrazioni

Le imprese purtroppo non sanno cosa fare di fronte questi fenomeni criminali. Ricorrere alla denuncia non basta. Veder comparire la criminalità tra gli ostacoli all’attività d’impresa è un fenomeno preoccupante. Notizie di reato che gli imprenditori dicono di conoscere perché appresi da altri. Il 13,1% dei ristoratori e dei proprietari di bar dichiara di avere sentito personalmente notizie di pressioni usuraie su imprese del proprio settore e della propria zona. Le attività che subiscono maggiormente l’influenza dei criminali sono quelle del food. Il motivo? Perché hanno avuto perdite di fatturato e di reddito.

Ostacoli da tenere sotto controllo

La preoccupazione per usura e appropriazione “anomala” dell’azienda sono fenomeni che vanno monitorati continuamente durante la crisi economica come quella attuale. Le forze dell’ordine devono fare la loro parte ma l’aiuto degli stessi imprenditori del settore è fondamentale. Rendersi collaborativi può essere utile per contrastare energicamente l’azione della criminalità ai danni delle imprese. Denunciare subito alle forze dell’ordine o comunque alla Magistratura il reato del quale l’imprenditore è rimasto vittima è un primo passo per mettere fine ad episodi criminali.

Gli ostacoli

I principali ostacoli delle imprese durante l’emergenza sanitaria sono stati la carenza di liquidità e il calo dei consumi. Il 60% delle imprese del commercio e della ristorazione hanno indicato questi fattori in un sondaggio realizzato da Confcommercio in collaborazione con Format research. Tra gli ostacoli anche la burocrazia, le procedure per i protocolli di sicurezza e la criminalità.