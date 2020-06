Come prelevare soldi gratis col bancomat da uno sportello ATM? Prelevare i soldi dal bancomat è una semplice operazione, anche se non banale. Una volta individuato l’apparecchio ATM, si inserisce la carta di debito e si digita il codice Pin sulla tastiera. Una volta indicato l’importo che si desidera prelevare, dopo qualche secondo ecco che per magia arrivano le banconote richieste. Si prendono, si ritira la carta bancomat e si va via felici perché un po’ ci sentiamo più ricchi. E’ così? Siamo veramente più ricchi, o siamo invece un poco più poveri?

I costi occulti bancari, le commissioni che non si vedono

Molti pensano che prelevare i soldi dal bancomat sia una operazione che non abbia costi. Pensiero frutto di una illusione ottica. Si indica l’importo da prelevare e lo sportello ATM da esattamente il quantitativo di moneta richiesto. Verissimo. Ma quell’operazione alle volte può costare e anche cara. Sì perché le banche applicano commissioni per ogni servizio che mettono a disposizione del cliente. A volte sono forfettarie, ovvero fisse per un tot numero di operazioni. Ma alle volte ogni servizio viene pagato e in certi casi anche profumatamente in relazione all’operazione effettuata.

Questo vale anche per il prelevamento dei soldi da uno sportello ATM. A volte la banca carica dei costi, di cui non ci si rende conto, o a cui non si pensa. Costi che nel tempo possono essere anche salati. E allora adesso vogliamo rivelare come prelevare soldi gratis col bancomat da uno sportello ATM.

Prelevare col bancomat può diventare un conto salato

Non sempre prelevare del denaro da uno sportello col bancomat è una operazione senza costi. Le banche possono applicare commissioni che arrivano anche a 2 euro a prelievo e oltre.

Immaginiamo una persona che ha sotto casa uno sportello bancario. Ogni domenica preleva del contante necessario per le spese minute della settimana, come colazione, giornale, piccoli acquisti. Però non si accorge che ogni prelievo paga 2 euro di commissione interbancaria. Per 50 settimane sono un costo annuo di 100 euro!

Come potere evitare questo salasso? Occorre fare così

Come prelevare soldi gratis dal bancomat

La prima cosa da fare per prelevare gratis i soldi da uno sportello ATM è verificare le condizioni che applica la banca. In genere prelevare dagli sportelli del proprio istituto non ha costi. Ma alle volte questo potrebbe essere vero solamente per un certo numero di operazioni. Per esempio la banca potrebbe non applicare commissioni alle prime 80 operazioni annue. Oppure ai primi 5 prelievi mensili.

In genere il prelevamento da sportelli ATM di un istituto bancario diverso dal proprio ha un costo, che in media è di 2 euro. Questo è quasi sempre vero per le banche tradizionali. Mentre le cosiddette banche online offrono la possibilità di prelevare soldi da qualsiasi sportello bancario a costi zero.

Se volete prelevare soldi senza pagare un centesimo di commissioni, leggete le condizioni bancarie del vostro conto. Meglio ancora rivolgetevi ad il vostro consulente in banca per avere dei chiarimenti in merito. Chiedete quanti prelevamenti gratuiti potete effettuare e quali commissioni sono previste per prelevamenti presso altri istituti. Con una semplice informazione potreste risparmiare una fortuna ogni anno.