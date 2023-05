Ospiterà il ponte tibetano più alto del Mondo questo borgo italiano da visitare assolutamente

È incredibile come progetti visionari si uniscano talvolta a luoghi antichi e borghi di pietra. Il risultato è un piccolo miracolo di pietra, alberi, vicoli ed adrenalina. Un mix intrigante, che si propone di rivoluzionare il turismo lento e sostenibile.

Negli ultimi anni gli Italiani stanno riscoprendo il fascino per i borghi. Il merito è anche dell’associazione dei Borghi più Belli d’Italia, che ha costituito un circuito di promozione turistica, ma anche una filosofia di riscoperta e di cura del territorio. Sembra volerne approfittare una piccola perla che si trova in Umbria. Si tratta del borgo di Sellano. Vediamo i dati di questo progetto da record, visto che ospiterà il ponte tibetano più alto del Mondo questo borgo umbro, e ci sono almeno 3 ragioni per visitarlo.

Un progetto unico

Il progetto è di grande impatto, e tra pochi mesi sarà finalmente definitivo. Sarà lungo addirittura 540 metri e sarà alto 140. Così c’è chi lo ha definito, perlomeno tra le strutture ufficialmente censite, il ponte tibetano più alto del mondo. Si troverà in Provincia di Perugia, ed unirà il borgo di Sellano con la valle del fiume Vigi. L’adrenalina sarà una componente dell’esperienza, indubbiamente. Anche perché per attraversare a piedi il ponte, che sarà pronto per l’inizio dell’autunno, ci vorranno circa 40 minuti. Una passeggiata sospesa tra i rilievi ed i panorami della Val Nerina e che si prefigge di essere il simbolo di un nuovo approccio alle splendide valli del nostro entroterra e che può costruirsi tra trekking, mountain bike, degustazioni o, per sintetizzarle, con il cosiddetto turismo esperienziale.

Sellano è anche un luogo al di fuori del tempo. Mantenutosi intatto nella sua impostazione di borgo medievale fortificato, è al centro di un’area di incredibile fascino, ideale per ricaricare le pile dallo stress e per fuggire d’estate dal caldo che divampa. La Val Nerina infatti è ricoperta da vallate boscose e alte; i turisti possono da lì perdersi tra i canali di Rasiglia, distante pochi chilometri e definita la piccola Venezia umbra. Oppure possono visitare Postignano, uno dei più interessanti esperimenti di riscoperta edilizia degli ultimi anni. Si trattava di un borgo abbandonato, ora rimesso a nuovo con l’intuizione del celebre architetto Gennaro Matacena. Oggi ospita SPA, strutture alberghiere, wine-bar e splendide prospettive di quiete.

L’ultima ragione per non perdersi Sellano è prettamente edonistica. Terra di tartufi e di selvaggina, ma anche di piatti ancora più radicati, come la fojata e l’attorta. Tutte delizie da assaggiare senza rimorsi. Specie quest’anno, in cui gli Italiani per risparmiare stanno prendendo la decisione di evitare l’aereo viste le recenti dichiarazioni delle compagnie aeree sui prezzi dei biglietti.

I piccoli borghi sembrano avere un fascino magnetico per i turisti. Ma anche per le star. Basti pensare al grande Ed Sheeran, che ha comprato un casale di pietra tra gli olivi e le vigne di Paciano in cui trascorre quasi sempre le proprie vacanze inglesi.